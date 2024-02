El aviso de la AEMET de dónde va a llover con fuerza este domingo

Este domingo va a llover con fuerza en varios puntos del país según la AEMET, tocará preparar el paraguas si vivimos en ellos. Un potente anticiclón parece que se ha instalado en nuestro país con cifras que son especialmente preocupantes en todos los sentidos.

La AEMET advierte de que el agua llegará con fuerza en España, pese a tener unas temperaturas en gran parte del territorio por encima de lo que sería habitual. Será mejor que nos preparemos para lo que está por llegar.

Este domingo va a llover con fuerza

Hemos vivido la llegada de una serie de fenómenos muy poco comunes en estos tiempos que corren. Por lo que tocará prepararnos para lo peor, en un invierno totalmente atípico. Las cifras no dejan lugar a dudas, son peores a medida que nos adentramos en un año que puede ser histórico.

El 2023 lo cerramos como el más cálido de los últimos tiempos, todos recordaremos la llegada de esas olas de calor continuas que han acabado generando un año realmente sorprendente. Un cambio de ciclo que parece que se seguirá manteniendo en estos días.

El año que ha empezado no lo ha hecho con unos registros mejores, sino más bien todo lo contrario, las cifras no dejan lugar a dudas. No hemos tenido apenas invierno. Las temperaturas se han disparado y nos han dejado unos números que ponen los pelos de punta.

La última semana de enero se ha convertido en una de las más cálidas de la historia. Algo que ha creado una serie de problemas en todo lo que nos rodea, empezando por una naturaleza que se alza con unas cifras que son especialmente preocupantes. Parece que la primavera ha llegado antes, pero cuidado, porque puede ser solo un espejismo.

No toda España vive la misma situación, el tiempo ha golpeado de forma desigual a las distintas zonas que forman este país. En Cataluña se preparan para activar las medidas que deben hacer frente a una sequía que es histórica y que pueden generar restricciones nunca vistas.

La situación en Galicia es muy diferente, con unas cifras que han acabado siendo más elevadas que en años anteriores. Ha llovido y lo ha hecho de forma continuada y abundante. Algo que quizás debemos tener en cuenta en estos días que estamos a punto de emprender, con cifras que contrastarán entre e anticiclón y las lluvias.

Aquí es donde lloverá este domingo

La previsión del tiempo para el final de semana no da tregua, nos enfrentamos a una situación desigual en gran parte del territorio que pone sobre la mesa unos cambios importantes. El mal tiempo se irá imponiendo ante un anticiclón que parece que llega con fuerza.

Tal y como dice la AEMET desde su previsión: “Se espera que un frente barra el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso, y con precipitaciones desplazándose de oeste a este y afectando al norte de Galicia, vertiente cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental, sin descartarse en otras zonas del extremo norte. Podrían ser en forma de nieve en el Pirineo por encima de 1600/2000 metros. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.”

Será mejor que nos preparemos para lo peor, si vivimos en el norte del país, un territorio que parece que está abonado a un cambio. La parte norte será la que se verá afectada por estas lluvias que pueden llegar a ser especialmente intensas y preocupantes.

También se sumará a esta lluvia una nubosidad que puede causar estragos: “Asimismo se esperan intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en áreas del sureste peninsular, de la meseta Norte y del Cantábrico oriental, así como en el Estrecho, Alborán y norte de las islas Canarias.” La previsión sigue: “No se descarta la formación de brumas y nieblas matinales en Galicia, alto Ebro y meseta Norte y depresiones del nordeste, así como en el litoral mediterráneo andaluz. Se prevé la intrusión de calima en Canarias. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar, con descensos en zonas de Galicia y buena parte del litoral mediterráneo.”

Las temperaturas empezarán a descender en gran parte del país: “Predominarán los descensos en las mínimas en el tercio este peninsular y Baleares, y los aumentos en el cuadrante noroeste, Cádiz y Canarias. Habrá heladas débiles en zonas de montaña del centro y norte peninsular, más intensas en Pirineos, y que podrían extenderse a la meseta Norte”.

Además de las lluvias y el descenso de las temperaturas también tendremos la visita de los vientos: “En Canarias soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes. Levante en el Estrecho y Alborán, tramontana en Ampurdán y norte de Baleares rolando a componente oeste, y viento flojo variable tendiendo a oeste y norte en Galicia y Cantábrico. En el resto se esperan vientos flojos variables con predominio de la componente norte.”