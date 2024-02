El aterrador testimonio de esta famosa sobre el complicado aterrizaje que ha tenido

Hay una modelo muy conocida que estuvo trabajando mucho tiempo en Telecinco y que ahora ejerce de colaboradora en TVE que ha compartido su testimonio más aterrador. Estamos hablando de Alba Carrillo, exnovia de Fonsi Nieto y exmujer de Feliciano López. La colaboradora ha hecho un viaje y ha contado en sus redes sociales qué ha pasado cuando el avión donde viajaba ha pisado tierra firme. Alba decidió tomarse un merecido descanso junto a su hijo Lucas y su madre, la exconcursante de ‘Supervivientes’ Lucía Pariente, para desconectar de la rutina y celebrar el éxito tanto profesional como personal que está experimentando en estos momentos.

Tras unos meses dedicada por completo a su familia y a la escritura de su primer libro titulado ‘Lista para la vida’, Alba Carrillo retomó su carrera en televisión participando en diversos programas y espacios de Televisión Española, como ‘Mañaneros’ o ‘Bake Off: famosos al horno’. Ha dejado atrás su etapa en Mediaset para empezar una nueva aventura profesional. Su agenda está repleta de fechas importantes, por eso ha hecho una excursión con su familia para intentar tomar distancia y volver con las energías renovadas.

Según las últimas informaciones, el vuelo en el que Alba Carrillo y su familia viajaban hacia su destino vacacional experimentó algunas complicaciones durante el aterrizaje. Esto provocó momentos de tensión entre los pasajeros y Carrillo, como no podía ser de otra forma, ha decidido compartirlos. A pesar de los contratiempos, la colaboradora y el resto de pasajeros lograron llegar a salvo a su destino.

Alba Carrillo tiene una mala experiencia

A pesar del inesperado incidente, Alba Carrillo ha tratado de mantener una actitud positiva y ha mostrado algunos momentos de sus vacaciones. La modelo siempre se ha caracterizado por su sinceridad, de hecho esa es una de las razones por las que abandonó su puesto de trabajo en los platós de Telecinco. Recordemos que Mediaset cambió de línea editorial y ella tenía un discurso muy marcado, así que los responsables del grupo pensaron que lo mejor era dejar de contar con sus servicios.

Ahora Alba está disfrutando de una etapa distinta en TVE. Según ha contado ella misma, han sido meses de mucha incertidumbre porque, en contra de lo que todo el mundo piensa, necesita seguir generando ingresos para asumir sus gastos personales. Ahora sus problemas están resueltos, por ese motivo ha decidido distanciarse del foco mediático y pasar unos días lejos de España con su madre y con su hijo Lucas, fruto de su controvertida historia de amor con Fonsi Nieto.

Haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, Alba ha explicado que todo el mundo se ha sugestionado tras visualizar la película de ‘La sociedad de la nieve’. Por eso, a nada que hay turbulencias los pasajeros entran en pánico, que es lo que le pasó a Lucas y a Lucía Pariente. «Miro a mi madre y a Lucas y estaban abrazados mirándose como si fuera el último día de su vida. Unas turbulencias… pero no han podido con nosotros», cuenta Carrillo desde el hotel que ha elegido para desconectar.

Las vacaciones de Alba Carrillo

Alba Carrillo insiste en que a ella no le asustaron las turbulencias, pero reconoce que sí se extrañó cuando el piloto no podía aterrizar. Estaba lloviendo fuertemente y el avión no podía tocar tierra firme. El conductor hizo dos intentos fallidos, aunque a la tercera consiguió su objetivo y los pasajeros pudieron llegar a su destino sanos y salvos. Según su teoría, ‘La sociedad de la nieve’ ha sugestionado a una gran parte del público, por eso todo el mundo se asustó tanto cuando empezaron las complicaciones.

La ex de Fonsi Nieto ha ganado mucha repercusión mediática en los últimos tiempos, por eso se animó a escribir su propio libro, titulado ‘Lista para la vida’. El tiempo que estuvo apartada de la pequeña pantalla les sirvió para emprender nuevos proyectos, de hecho inauguró su propio podcast, titulado ‘Salón de té’. También montó su propia empresa con su madre, demostrando así que están unidas por una bonita relación.

Lucía Pariente y Alba Carrillo han protagonizado algunos conflictos en la pequeña pantalla, pero el paso de los años ha demostrado que forman un buen equipo. Esa es una de las razones por las que han hecho un divertido viaje juntas. La modelo está mostrando algunas escenas que confirman la buena sintonía que hay entre ellas. Lucía siempre está al lado de su hija y lo más importante es que se esfuerza al máximo para hacer feliz al pequeño Lucas, por eso Alba confía tanto en ella.