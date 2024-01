Andy y Lucas sorprenden a los pasajeros del Metro de Madrid cantando gratis en el metro

El dúo musical compuesto por Andrés Morales y Lucas González, popularmente conocidos como Andy y Lucas, han anunciado su separación definitiva. Llevan más de 20 años juntos y desde hace mucho tiempo se está especulando con la posibilidad de que rompan la relación laboral que les une.

Lo cierto es que los artistas disfrutan de un vínculo estupendo, a pesar de que viven en ciudades distintas y no pueden pasar demasiado tiempo juntos. Se ha llegado a decir que llegan a los conciertos en coches separados porque «no se soportan», pero no es verdad. Son amigos, compañeros y socios, pero todo esto está a punto de cambiar.

Andy y Lucas, antes de decir adiós a su ejército de fans, se despedirá con una gira mítica que tendrá conciertos en las zonas más importantes de España. El dúo ha dado muchas entrevistas para explicar este proyecto y después de una intervención eligió el transporte público para trasladarse de un punto a otro de Madrid.

Si vas de camino al trabajo o a clase a las 7:00 am y te encuentras con Andy y Lucas cantando, ¿qué harías en esa situación? pic.twitter.com/VVuWPqjaFB — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) January 24, 2024

Andrés y Lucas se montaron en el Metro y cuando sus fans se dieron cuenta de que estaban allí exigieron que entonasen una de sus míticas canciones. Haciendo honor a la generosidad que siempre les ha caracterizado, los artistas entretuvieron a sus espectadores con un espectáculo improvisado.

Lo cierto es que empezar una nueva etapa no será sencillo. De hecho Lucas reconoce que echará mucho de menos «al público y a la gente». Y añade: «Eso nos ha pasado ya alguna vez. Cuando hemos estado un tiempo sin cantar, al volver no sabes qué ganas de concierto. Pero antes de que llegue eso aún nos queda mucho camino por recorrer». Sin embargo, consideran que han tomado una buena decisión, pues no quieren marcharse cuando estén en un momento malo.

El concierto improvisado de Andy y Lucas

Andy y Lucas se montaron en el metro de Madrid y se arrancaron a cantar uno de sus temas más emblemáticos: ‘Tanto la quería’. Estamos delante de una canción que consolidó su trayectoria musical. Los artistas llevan dos décadas triunfando encima de los escenarios y su talento ha cruzado fronteras, pero en España siguen siendo dos rostros muy importantes. Uno de los secretos de su éxito es la naturalidad con la que tratan al público. «Un fuerte aplauso a vosotros, lo agradecemos», dijo Andy después de dar su concierto improvisado en el metro de Madrid. Es consciente de que está a punto de poner fin a una era muy importante en su vida.

Lo cierto es que el dúo se separa por la salud de Lucas. El intérprete ha admitido que su equipo médico le ha recomendado que se tome la vida con más calma y esto no es compatible con su frenética trayectoria artística. Andy entiende perfectamente esta postura y la respeta al máximo, por eso no se ha planteado rebatirla ni iniciar una carrera en solitario. Eso sí, no pierde la esperanza y no descarta que en el futuro puedan hacer alguna colaboración puntual, aunque el ritmo bajará mucho por las necesidades de su compañero.

«No te puedo decir qué pasará conmigo. Mis amigos me lo preguntan, pero es que no me he parado a pesar qué voy a hacer. No he tenido tiempo y, lo poco que he estado en mi casa, he querido desconectar. Hay muchas cosas que hacer en la vida teniendo salud, que es lo que le falta a Lucas. Lo que tiene que hacer es recuperarse y después Dios dirá», responde Andy en ’20 Minutos’ cuando le preguntan qué pasará con su futuro.

La verdadera relación de Andy y Lucas

Lucas ha dado lo mejor de él en el Metro de Madrid para demostrar que no hay ningún escenario pequeño y que el público siempre se merece lo mejor. Estos valores son los que ha conquistado a Andy, quien ha desmentido en numerosas ocasiones que entre ellos haya una mala relación. Lucas está cansado de explicar siempre lo mismo, pero en el medio citado en líneas anteriores recalcó que en ningún momento había tenido problemas serios con su compañero. Sí, ha habido etapas de muchos estilos, pero jamás se han planteado romper por ninguna discusión, tal y como se lleva tanto tiempo insinuando.

«Es verdad que somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, pero nunca hemos tenido una gran bronca ni nos hemos ‘metido mano’. ¡Faltaría más! Eso sería muy feo. Nos hemos tirado cuatro o cinco días sin hablar, pero solo porque necesitamos dejarnos respirar. La cosa nunca ha pasado de ahí», comentó al respecto. Estas palabras fueron muy importantes porque sirvieron para aclarar muchas dudas.

Andy y Lucas han ganado mucho dinero a lo largo de su mediática trayectoria, aunque a ninguno le gusta hablar de ello. Prefieren presumir de otra cosa: «Ahora es cuando notamos que tenemos el cariño del público. A nuestros conciertos acude un catálogo de gente que va desde los niños hasta los abuelos. Eso sí que es para alardear, haber conseguido llegar a distintos tipos de público, que es eso sí que es difícil». Ese es el motivo por el que se han esforzado mucho para entretener a los pasajeros del transporte público.