Ana Peleteiro anuncia su repentina separación y las redes sociales alucinan

Ana Peleteiro está atravesando un momento muy concreto. Todo funciona bien en su vida privada, de hecho acaba de celebrar su boda con Benjamin Campoaré, su padre de su hija. Fue uno de los eventos más esperados del año. La medallista olímpica estaba radiante y los expertos en moda destacaron el vestido que había elegido para la ocasión. La ceremonia tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Pontevedra. En un primer momento, ana intentó ser discreta porque no se siente cómoda siendo noticia por cuestiones personales. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido relajando y publicando ciertos detalles.

Ana ha publicado en las últimas horas un comunicado para anunciar una separación sorpresa. Su objetivo es participar en el Mundial de Atletismo en 2024 y quiere estar rodeada de los mejores. Este proyecto le hace mucha ilusión y se está esforzando al máximo, por eso ha decidido romper una relación que, según su punto de vista, no estaba sumando demasiado.

Ana Peleteiro anuncia una separación importante

Ana Peleteiro ha dejado claro que los problemas que tiene únicamente afectan al terreno laboral. «Llevo una temporada un poco rara en lo que a lo profesional se refiere», empieza diciendo en su comunicado. «Por miedo al cambio, a lo nuevo, a lo diferente, procrastinamos en tomar decisiones, tener conversaciones con personas a las que queremos o simplemente, dar cambios en nuestras vidas». Más adelante ha confirmado que ya no trabajará más con Alberto Suárez, quien hasta la fecha había sido su representante. Ha conseguido grandes méritos con él, pero piensa que ha llegado el momento de tomar caminos distintos.

«Desde el pasado martes mi representante Alberto Suárez y yo ya no trabajamos juntos. Es una decisión que, por increíble que parezca, no he tomado yo al 100% sino conjuntamente y que posiblemente sea lo mejor para ambos», explica con total naturalidad. «Estoy segura de que continuaremos brillando por separado y que a partir de ahora, a pesar de no trabajar juntos seremos igual de felices». Peleteiro ha optado por sincerarse, pero siempre guardando las formas.

La versión de Ana

Ana Peleteiro siempre ha huido de la polémica y por ese motivo no ha entrado en detalles. Sí ha confirmado la separación porque era una noticia que tarde o temprano iba a terminar viendo la luz, pero ha sido muy prudente. «Nuestros caminos profesionales se separan, pero estoy segura de que nos seguiremos teniendo en los momentos que más lo necesitemos», escribe en el texto que ha publicado en su cuenta de Instagram.

La deportista está afectada

Ana Peleteiro insiste en que romper con su representante no ha sido una decisión sencilla. La deportista es consciente de que su compañero ha hecho mucho por ella, pero cree que la historia debe terminar cuanto antes. «Esta semana tomé la decisión más dura de este último año y posiblemente de mi carrera profesional», comenta al respecto. En estos momentos tiene unos objetivos muy ambiciosos y piensa que es necesario cambiar determinadas cuestiones para llegar a la meta cuanto antes.