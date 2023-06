Ana María Aldón y su última jugada a Ortega Cano: «Por supuesto que me caso»

La vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados. Cuando se separó de José Ortega Cano atravesó una etapa realmente dura y tuvo que pedir ayuda. En una de sus entrevistas dejó claro que el torero le había dado un trato excelente, no se sentía identificada con el relato que Rocío Carrasco vendió de él. Sin embargo, pensaba que Ortega Cano lo terminaba de darle su sitio. Se dieron una serie de situaciones que terminaron con su paciencia y decidió poner punto y final a su matrimonio. José, cuando descubrió que la cosa iba en serio, intentó recuperarla, pero ya era demasiado tarde.

Ana María Aldón asegura que ha atravesado situaciones delicadas porque la familia de José Ortega Cano nunca terminaron de confiar en ella. Recordemos que el torero ha sido uno de los rostros más importantes de la crónica social y sus hermanos pensaban que Ana María estaba motivada por intereses mediáticos. Se equivocaban. El tiempo ha demostrado que los intereses de la diseñadora eran sinceros, nunca le ha pedido nada ni se ha aprovechado de nadie. Podría haber firmado alguna exclusiva hablando de su divorcio, pero ha rechazado grandes ofertas.

Ana María Aldón vuelve a enamorarse

Ha intentado ser prudente, pero la paz no dura para siempre y menos en un ex matrimonio tan mediático. Es cierto que Ana María ha intentado guardar las formas, pero nadie puede negar que en ocasiones ha lanzado ataques a Ortega. Su gran queja es que el torero supuestamente ponía por delante a su familia. Por eso ha valorado tanto que su nuevo novio le muestre tanto respeto y admiración. “Me hace sentir que soy la mujer de su vida”, ha explicado en ‘Fiesta’. No ha dado demasiados detalles, pero sí los suficientes para aclarar que está en el mejor momento de su trayectoria personal.

¿Cómo se ha tomado Ortega Cano esta noticia? Varios medios aseguran que el torero cree que es demasiado “pronto” para iniciar una nueva aventura sentimental, pero no olvidemos que ya llevan meses separados. Fuentes cercanas aseguran que lo que le ha sentado mal ha sido que Ana María ya esté hablando de boda. La diseñadora reconoce que si se enamora del todo no descarta volver a pasar por el altar, es una opción que está ahí y que no quiere que caiga en saco roto.

Ana María habla de su nueva boda

En ‘Fiesta’ le han preguntado por este asunto y ella ha respondido en un tono muy sincero. “Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso”, desveló en un tono tajante. Y añadió: “Puedo decir que siento mariposas en el estómago”. Ana María está encantada con su novio, tanto que le quiere proteger. Su intención es que la prensa lo sepa quién es porque él no quiere llamar la atención. Lo último que desea es que su fama le espante, así que está haciendo lo imposible por guardar su identidad. Ni siquiera ha dicho cómo se llamaba.

Más datos sobre su nuevo amor

Ana María Aldón sabe muy bien cómo funciona la televisión, por eso ha dado algunas pinceladas sobre su nuevo novio, a pesar de que se ha guardado lo importante para ella. “No he dicho el nombre ni lo diré”, empieza diciendo. Pero después añade: “Vive en Madrid, pero no es nacido en Madrid. No es del sur, es del norte, aunque el norte es todo lo que está por encima de Madrid”. Está intentando despistar a la vez que complace la curiosidad de los periodistas.