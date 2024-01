El altercado de esta famosa de Telecinco con la prensa: «Nadie me tiene que decir…»

Hay una famosa de Telecinco que ha perdido la paciencia después de escuchar una pregunta que no le ha sentado bien. A pesar de que ha dado explicaciones, esta situación no le ha dejado en buen lugar y son muchos los que le han acusado de tener un carácter altivo e injusto. Estamos hablando de Anabel Pantoja, quien saltó a la fama por ser la sobrina de Isabel Pantoja. La cuestión es que ha acabado convirtiéndose en una estrella que brilla con luz propia, por eso su comportamiento está estudiado al detalle y lo cierto es que cada vez comete más errores.

Anabel Pantoja se ha enfrentado a unos periodistas que le estaban esperando en Barcelona, ciudad que ha recibido con los brazos abiertos a su tía Isabel. La tonadillera ha dado un concierto en el Palau Sant Jordi y todo el mundo sabía que la prensa estaba deseando reencontrarse con ella. El problema es que los reporteros solo han tenido acceso a Anabel y se ha generado una situación realmente tensa. La influencer asegura que el cámara que le estaba grabando le ha acusado de ser «la peor persona del mundo», por eso ella ha reaccionado tan mal.

Anabel Pantoja da explicaciones

La influencer promete que no pudo atender a los reporteros porque estaba manteniendo una conversación telefónica. Acababa de llegar a Barcelona y no sabía dónde tenía que dirigirse, por eso se puso nerviosa y tuvo una reacción tan tajante. «Yo he estado con otros compañeros de prensa y yo he estado hablando por teléfono y me han respetado. Me han hecho las preguntas, no me han atosigado y ya está. Ellos han estado en su sitio y yo en el mío y yo he sido libre de contestar lo que me diera la gana, cuando me diera la gana y nadie me tiene que decir si hablo por teléfono o no».

Anabel insiste en que la persona que le estaba grabando no se ha tomado bien su rechazo. Ese ha sido el origen del conflicto y asegura que habría respondido si tuviese la información que le pedían, pero garantiza que no sabía de lo que le estaban hablando. «Tengo que escuchar como no sé qué de Michael Jackson, no sé qué de herencias cuando yo es que ni había nacido. Entonces, solamente yo he dicho, estoy trabajando, no me grabes mi conversación, pero es que ya te marcan hasta si tú tienes que hablar por teléfono o no».

Anabel Pantoja lanza una acusación

Para que todo el mundo pueda comprender su reacción, Anabel Pantoja ha asegurado que los periodistas que le estaban esperando en Barcelona le han atacado con varios insultos. Ha lanzado esta acusación y ha dado un paso más: «Yo entiendo que tú tengas que hacer las preguntas, pero tú tienes que entenderme. A mí un juez o la policía no me obliga a responderte y he recibido insultos, no por parte de la reportera sino por parte del cámara que, una vez que ha dejado de grabar, me ha insultado, me ha reprochado y me ha dicho que soy la peor persona del mundo mundial».

Tiene el apoyo de su tía

Isabel Pantoja entiende perfectamente lo que ha sucedido con Anabel. La cantante también ha tenido varios altercados con la prensa y se pone en la situación de su sobrina, pero ella está en una posición diferente porque no se expone. Entra y sale por puertas especiales para no cruzarse con los reporteros porque llevaba mucho tiempo sin dar la cara y no está dispuesta a escuchar comentarios que, según su versión de los hechos, no se ajustan a la realidad.