Alerta amarilla en estos sitios de España por un fenómeno muy extraño: en la AEMET, muy preocupados

La AEMET activa la alerta amarilla en estos sitios de España ante un fenómeno muy extraño que preocupa a los expertos. Hemos vivido una semana que para nada nos ha hecho pensar que estábamos en enero. Las temperaturas en ascenso reflejan que estamos ante una anomalía térmica que puede dar de sí más días.

Este anticiclón que nos afecta parece que no quiere irse y dar paso a las borrascas y el descenso de las temperaturas que sería típico de esta época del año. Esto es lo que nos espera según la previsión de la AEMET.

Alerta amarilla por un fenómeno muy extraño en estos sitios de España

España se prepara para hacer frente a un nuevo desafío climático que se ha generado con la llegada de un tipo fenómeno que no es nada normal para esta época del año. Estamos ante una serie de circunstancias que preocupan a los expertos y que puede acabar dando lugar a una anomalía tras otra.

El anticiclón se ha instalado con fuerza en esta última semana del mes de enero en la que tradicionalmente debería hacer frío. Ante un tiempo que parece que se vuelve loco por momentos. Las temperaturas que hemos tenido en el Mediterráneo durante estos días nada tienen que ver con lo que sería normal.

Las temperaturas están por encima de lo que sería habitual, con cifras que se parecen más a las del mes de marzo. Por lo que la propia naturaleza está dando indicios prácticamente de que llega la primavera cuando el invierno aún no ha empezado a dar nuestras de su poder.

Por lo que los expertos están muy preocupados por lo que puede pasar, estamos ante unas cifras que se alargan en el tiempo y eso no es nada bueno. Nos enfrentamos a estos datos que parece que perjudican más de lo que nos imaginamos a una naturaleza que tiene que hacer frente a ese auge de las temperaturas y falta de precipitaciones.

Cataluña se prepara para la emergencia climática que amenaza con decretarse en un territorio en el que no ha llovido desde hace meses. Lo que nos espera según la AEMET no es nada bueno. La situación se complicará a medida que avancemos en el tiempo y en unas previsiones que no muestran síntomas de cambio.

La previsión que preocupa a la AEMET

La AEMET se muestra preocupada ante un fin de semana que según los expertos continuará una anomalía que se alargará en el tiempo. Lo peor que nos podría pasar está pasando en este momento. El tiempo parece que se mueve a una velocidad que quizás nos sorprenderá.

Tal y como nos indican los mapas durante estos días:” Intervalos de viento fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias, con calima en las occidentales. Nieblas matinales en Galicia, depresiones del nordeste y la Meseta. Temperaturas elevadas para la época en gran parte del país.” El fenómeno que ha activado la alerta amarilla son unas nieblas matinales que pueden ser peligrosas.

La situación que hemos vivido esta semana de enero parece que se alargará, con un anticiclón que no quiere moverse de su sitio, pese a la época del año en la que vivimos: “Tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas y sin precipitaciones. No obstante, habrá intervalos de nubes medias y altas en el noroeste peninsular y área mediterránea. Asimismo, se espera abundante nubosidad baja matinal en el interior de Galicia, meseta Norte, Ebro, depresiones del nordeste y norte del Mediterráneo, con probabilidad de que originen nieblas. Probable calima en Canarias, menos densa que en días anteriores.”

Seguiremos batiendo récords ante un fenómeno poco común: “Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en Galicia, área cantábrica y meseta Norte, y descenderán en el Ebro, nordeste de Cataluña y tercio sur peninsular. Las mínimas aumentarán en el noroeste, Pirineos y La Mancha, descendiendo en el centro de la meseta Norte, la Ibérica e interior sudeste, con heladas en valles de Pirineos y centro de la meseta Norte. Sin grandes cambios en el resto, mantendrán valores altos para la época en la mayor parte del país.”

La única señal de invierno que vamos a ver es la que tendremos durante este fin de semana: “El viento tenderá a amainar en la mayor parte de la Península y Baleares, soplando flojo incluso en litorales, excepto en Galicia y Cantábrico donde soplará del este y en el Estrecho y Alborán donde soplará levante. Se espera viento de componentes este y sur en Canarias, amainando respecto a días anteriores.” El viento intenso que también activará alguna que otra alerta será la gran amenaza de estos días que están por llegar y que pueden afectarnos de lleno.