La AEMET alarmada por lo que llega: megaolas de calor muy preocupantes para España

La AEMET está alarmada por lo que llega se acercan megaolas de calor muy preocupantes, el cambio climático parece que golpea con fuerza nuestro país, nos está dejando episodios nunca visto. Los expertos de la AEMET están muy pendientes de unos mapas del tiempo e indicadores que parecen sacados de otra época. Vivimos tiempos complicados en los que las estaciones tal y como las conocíamos parece que han desaparecido. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo del cual, la AEMET ya ha advertido y nos ha dejado señales de que hay una tendencia preocupante para España.

Megaolas de calor muy preocupantes para España

Estos días de diciembre hemos llegado a los más de 25º en algunos puntos de España, nos enfrentamos a un cambio de rumbo que puede llegar a ser preocupante. Lo que debería ser un tiempo de invierno, es una situación anticiclónica que nos deja unos valores anormales. La ciencia ha dado con una explicación para estos elementos.

La cimera del clima más polémica ha puesto sobre la mesa que estamos llegando al final del recorrido. No tenemos margen de maniobra para hacer descender unos valores que no son nada buenas y que pueden dejarnos en una situación complicada. Especialmente si tenemos en cuenta que hay unos factores que no controlamos.

Intentar reducir la huella de carbono es esencial, al igual que deshacerse de unos combustibles fósiles que están causando estragos. Los expertos alertan de que hay que reaccionar o las consecuencias las veremos más pronto que tarde. Especialmente cuando descubrimos que hay algunos elementos que son muy perjudiciales para nuestro país.

La AEMET alarmada por lo que llega

Estos últimos años nos hemos enfrentado a unas olas de calor que han marcado máximos históricos en lo que llevamos de siglo. Han pulverizado unos registros que nos afectan de lleno, al igual que a la propia naturaleza que está viendo como llegan cambios importantes. Hemos dejado atrás un otoño un poco más lluvioso que el anterior, pero no sin perder de vista la alerta por sequía de algunos puntos.

Lo peor podría estar por llegar, tal y como han advertido algunos expertos en el tiempo en sus redes sociales. Los recientes informes han dado lugar a un cambio de ciclo y a una amenaza que cada vez es más real. Los expertos no tienen dudas sobre lo que puede pasar: “Este reciente estudio es muy preocupante para España: Las megaolas de calor y las megasequías, que se espera que sean típicas a finales de siglo, podrían empezar a aparecer en los próximos años.”

Advirtiendo que estamos en un periodo desconocido. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una situación similar. Especialmente en estos tiempos en los que parecerá que las estaciones desaparecen y vivimos en una montaña rusa, de subidas y bajadas de las temperaturas que nos dejan en un estado radicalmente distinto.

Los expertos están muy pendientes de este tipo de estudios que nos alejan de la plena normalidad. Especialmente cuando vivimos desde hace unos años, en especial el 2022 que fue el año más cálido jamás registrado. Ya hemos tenido olas de calor, pero las megaolas de calor y las megasequías ponen en riesgo nuestro territorio.

Cataluña está a punto de activar unas medidas extraordinarias ante una sequía que no se ha conseguido revertir. Las escasas lluvias de este otoño, sumadas a las de años anteriores sin el agua que debería caer del cielo en primavera, han causado estragos. Si no llueve pronto y baja la temperatura, la situación de esté próximo verano puede ser catastrófica.