Adiós al buen tiempo: el aviso de Mario Picazo que nos pone los pelos de punta

Mario Picazo ha lanzado un serio aviso que pone los pelos de punta, le diremos adiós al buen tiempo y lo haremos con la mirada puesta a unas celebraciones que pueden acabar pasadas por agua. Este experto tiene muy claro qué es lo que nos está esperando.

Hemos vivido unos días con un tiempo anticiclónico que nos ha acompañado haciéndonos pensar que llegaba antes de tiempo el verano. Nada más lejos de la realidad, si seguimos la previsión de Mario Picazo, esto es lo que nos está esperando.

Le diremos adiós al buen tiempo

A los que ya hemos hecho el cambio de armario y tenemos el bañador listo para empezar a disfrutar del mar o la piscina, Mario Picazo nos trae malas noticias. Este experto en el arte de adivinar el tiempo que nos espera, a través de mapas y de patrones, tiene muy claro qué es lo que nos está esperando. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante, de la manga corta, vamos a volver a la chaqueta y hasta el abrigo en algunos puntos de España.

Estamos viviendo la primavera más extraña en años, tal y como hemos podido comprobar en estas jornadas pasadas. De los 30º de un fin de semana, podemos pasar perfectamente a unas nevadas abundantes. De hecho, el mes de marzo ha sido el más frío de la historia, contrastando directamente con un mes de abril en el que las temperaturas han sido de récord. Un cambio que nos ha afectado de lleno y que ha hecho que nos acostumbremos a esta montaña rusa de temperaturas.

Nada es como debería ante un cambio climático que parece ser una dura realidad. Nos acostumbramos a ver llegar unas temperaturas que nada tienen que ver con las esperadas, por lo que debemos estar muy pendientes de un tiempo que va cambiando por momentos. Solo los expertos como Mario Picazo pueden darnos con la llave maestra de una situación nunca vista. Se acerca de nuevo el mal tiempo y lo hace con una serie de ingredientes que se mezclarán de forma ejemplar en nuestro día a día.

La previsión de lo que nos espera pone los pelos de punta, pero no podría ser más primaveral. Estamos viviendo los últimos coletazos de una estación que sigue guardando algunas sorpresas.

Mario Picazo pone los pelos de punta con esta previsión

A la hora de hacer planes al aire libre o desplazarnos por el país durante estos días, es mejor estar muy atento a la previsión de Mario Picazo, desde su canal de El tiempo nos ha dejado helados. De momento, literalmente, aunque en unas horas, nos quedaremos helados de verdad. Dependiendo de dónde vivamos, volveremos a enfrentarnos a un cambio que podría alejarnos de aquella marcada estabilidad que teníamos en mente. Vuelve el mal tiempo y lo hace por la puerta grande.

Tal y como nos indica Picazo con su previsión de la semana, no pinta nada bien: «Una borrasca con frentes asociados va a situarse justo al norte del noroeste peninsular durante los próximos días. La previsión apunta a que generarán lluvias que de momento se quedan principalmente en el tercio norte de la península. Hacia el sur y este y en las islas, las precipitaciones van a ser mucho más escasas y aisladas. Desde Galicia hasta los Pirineos pasando por las comunidades del Cantábrico, la zona del alto Ebro y algunas zonas de montaña del centro como los sistemas Central e Ibérico va a tocar sacar el paraguas. En zonas de montaña también se esperan nevadas, aunque de momento la cota será más altas. No se descarta que las precipitaciones se extiendan de oeste a este por el sur peninsular, pero serán mucho más aisladas. En Canarias no se descartan algunas precipitaciones sobre todo en las islas más occidentales».

Con esta borrasca llegará también un marcado descenso de la temperatura, siguiendo con la misma predicción: «Con el paso de los comentados sitemas frontales ya durante el arranque de la semana se espera un importante descenso de las temperaturas. Será especialmente notable en las comunidades del norte respecto a las temperaturas registradas este domingo. En algunas zonas las temperaturas máximas, que este domingo llegaban casi a los 30ºC, se van situar entre el martes y el miércoles unos 10ºC a 15ºC más bajas. De hecho, alcanzarán, como mucho, los 15ºC a 20 ºC. Lo mismo se va a notar en el sur, aunque el descenso será menos acusado. La masa de aire se colará entre el martes y el miércoles por el noroeste. Se extenderá por gran parte del norte y oeste peninsular, afectando menos al este peninsular y ambos archipiélagos».

Será mejor que nos preparemos para hacer frente a este cambio en el tiempo que nos sorprenderá y que puede acabar con los planes al aire libre de muchas personas. Antes de salir de casa, siempre será mejor consultar la previsión del tiempo.