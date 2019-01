El padre de Julen pide a los equipos de rescate “que no paren hasta sacar” a su hijo “con vida”

.

El padre de Julen, el pequeño de dos años al que se busca desde el domingo en un pozo en la localidad malagueña de Totalán, ha asegurado que lo que le da fuerza es saber que va a ver a su hijo "con vida".

José Roselló, que ha comparecido este miércoles ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha pedido que “no paren hasta sacar” al pequeño de “donde está”. “Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí”, ha asegurado.

Ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil, apuntando que “nunca he puesto queja con ellos, si me he quejado es porque no han tenido medios en un primer momento”. “Estoy viendo un poco de luz y están avanzando”, ha manifestado.

Roselló ha asegurado que estas 72 horas “están siendo eternas, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel -en referencia a un hijo de tres años que falleció hace algo más de un año- que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible”. Así, ha insistido en su agradecimiento en general a todo el mundo que les está dando apoyo.

Asimismo, ha destacado que están llegando más profesionales para las tareas de rescate y ha agradecido a todos los efectivos que están colaborando, especialmente al grupo de psicólogos del 112 y a Cortés, porque “él me puede mirar a los ojos y decirme que saben por lo que estamos pasando”.

La respuesta de los equipos de rescate no se ha hecho esperar. “Seguimos con las tareas de extracción porque sabemos que puede estar cerca, una vez que hemos encontrado el resto biológico“, que ha sido cotejado con ADN de la familia y del propio menor, ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

El material se ha cotejado con el ADN de los padres y del biberón del menor, de dos años, por lo que hay una “evidencia científica de que el menor está allí”, ha señalado Gámez, quien ha añadido que “es probable que sean cabellos”.

Por otra parte, hoy se ha conocido que La Junta de Andalucía no tramitó ningún permiso para excavar el pozo.y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitasen tales permisos.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Minas, entidad en la que se tienen que pedir todos los permisos obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua, caso del pozo en el que cayó el niño.

En el caso de haber tenido el permiso correspondiente, los responsables de la obra tendrían que haber tramitado un segundo expediente, aunque solo si hubiesen encontrado agua, con el fin de sacarla legalmente.

Este segundo trámite se tendría que realizar en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, en la que tampoco consta petición alguna para la citada obra.

La Junta de Andalucía ha comprobado, mediante las coordenadas del lugar donde se encuentra el pozo, que no hay permiso alguno solicitado para la obra.