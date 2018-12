El asesino de Laura a la juez: “Métame en la cárcel porque lo voy a volver a hacer”

Si todavía quedaban dudas sobre el carácter reincidente de Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, él mismo se ocupó de despejar cualquier incógnita cuando finalizaba su única declaración ante la juez. Pidió que le mandara a la prisión ya que él mismo es consciente de que no puede refrenar su instinto homicida

El viernes el asesino admitió por primera vez que llevó a

Laura Luelmo a su casa tras secuestrarla y allí la golpeó repetidas

veces con brutalidad. Cuando terminó el relato Bernardo

Montoya dejó por un momento su actitud desafiante con la

fiscalía, se volvió hacia la juez y le espetó “mi señoría métame

en prisión porque lo voy a volver a hacer”. La apostilla no

sorprendió a los presentes después de escuchar durante horas la

cruda versión que el detenido dio de los hechos.

Aunque Montoya arrancó su declaración pidiendo perdón por el

crimen e intentando sostener su increíble versión de lo que

ocurrió con Laura Luelmo pronto arrancó una confesión llena de

mentiras y medias verdades carentes de toda humanidad.

Montoya admitió la tremenda paliza que le propinó a la víctima

pero seguía negando la agresión sexual con excusas

incoherentes.

Sin embargo los guardias de la Unidad Central Operativa tienen

otra hipótesis que se desprende de los datos de la investigación.

Los guardias creen que Montoya planeó raptar a la profesora y

no fue un encuentro casual. Saben que la abordó cuando

regresaba de la compra porque compararon los alimentos que

encontraron en la casa del detenido con el ticket del

supermercado y coincidían. Saben que dentro de la casa hubo

una lucha encarnizada por los restos de sangre que hallaron de

ambos en la fregona y en paredes de la casa. El propio Montoya

confesó que tras encerrar a la víctima en su casa la maniató y

Laura se defendió con uñas y dientes propinándole una patada

en las costillas y los guardias saben que por ese motivo Montoya

acudió al centro de salud de Cortejana días después. Los

investigadores no tienen ninguna duda de que Bernardo

Montoya se ensañó hasta la brutalidad con su víctima hasta el

punto de hacerles pensar que su intención era matarla tras

consumar la agresión sexual.

Prisión Permanente

La actitud tras el crimen tampoco juega a favor del asesino. Los

guardias creen que Montoya asesinó con alevosía a Laura Luelmo

esa tarde del 12 de diciembre entre las 15:20 y las 18:10. Hay

testigos que sobre las 18:10 vieron su coche aparcado en la

puerta de su vivienda con el maletero abierto. Sospechan que a

continuación arrojó el cuerpo en el monte donde creen que llevó

a cabo la agresión sexual y saben que no sólo no se arrepintió

sino que intentó destruir todas las pruebas que le incriminaban.

Ese día se deshizo de las pertenencias de Laura y el día siguiente

volvió a recoger una manta ensangrentada que arrojó en otro

lugar para que no la encontraran.

Vis a vis con su novia

Bernardo Montoya tampoco tuvo problema en visitar a su familia

para comer el día después del crimen, ni tuvo reparo en acudir el

día 14 a un vis a vis con su novia en prisión sólo dos días después

de presuntamente matar y violar a la profesora. “Es un asesino

desorganizado” así lo calificaba el responsable de los

investigadores de la UCO. Un asesino que en 20 años ha matado a una mujer, agredido brutalmente a otras cuatro y ahora es

sospechoso de haber asesinado a una quinta víctima. El mismo

asesino que hace unos días le pedía por favor a la juez del caso

que le meta en la cárcel porque de no hacerlo volvería a matar.

El objetivo de la acusación particular es impedírselo y que se

haga justicia a Laura. Y ya anuncia que cuando finalice la

instrucción su intención es pedir prisión permanente revisable

para este acusado que pide que le encarcelen.