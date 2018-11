El recurso de Pilar Abel contra el fallo que le niega la paternidad de Dalí se votará en marzo

La Audiencia de Madrid deliberará, votará y fallará el 19 de marzo de 2020 el recurso de apelación presentado por la gerundense Pilar Abel contra el fallo que rechazaba la paternidad del artista Salvador Dalí, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción 11 de Madrid desestimó la demanda de paternidad formulada por Abel como supuesta hija de Dalí y la condenó a asumir las costas del proceso por la “temeridad” que supuso seguir con el proceso tras conocerse la prueba de ADN practicada a los restos mortales del pintor.

Abel presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid, que ahora ha fijado la fecha de deliberación en marzo de 2020 –en el Día del Padre–, y la demandante ha dicho estar “contenta” con la noticia.

“Me lo esperaba”

Pilar Abel (61) no es hija de Salvador Dalí. Así lo demuestran las pruebas de ADN a las que Pilar se sometió para tratar de demostrar su verdad. Además, la Fundación Gala Salvador Dalí solicitará que Pilar pague todas las costas del juicio, incluyendo la exhumación del cadáver del maestro del Surrealismo español.

La evidencia de la prueba de ADN no ha terminado de convencer a Pilar Abel, la mujer que aseguraba ser hija del Salvador Dalí. A pesar de que el test ha dado negativo, confirmando que el pintor y Pilar no tienen relación filial, la vidente de 61 años ha anunciado su intención de recurrir las pruebas porque “no se fía” de la cadena de custodia de las muestras.

“No estoy decepcionada. Me lo esperaba. Siempre he pensado que había una mano negra”, ha dicho durante una intervención en directo en ‘La mañana de la 1, refiriéndose a que hubiese alguien que hubiera manipulado las pruebas o alterado la custodia de las muestras. Por ello, y aunque asegura no estar mal,piensa seguir luchando ya que no pone en duda la palabra la palabra de su madre.