El portavoz de los obispos pide perdón: “Los homosexuales son perfectamente varones”

El secretario general de la Conferencia Episcopal española (CEE), Luis Argüello, ha pedido disculpas por sus declaraciones sobre los candidatos al sacerdocio y ha precisado que no ha querido decir que “los varones homosexuales no sean perfectamente varones”.

La CEE ha enviado un comunicado en el que el recién nombrado secretario general y portavoz de los obispos pide disculpas por sus declaraciones en las que defendía el derecho de la Iglesia a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio que, además de estar dispuestos a ser célibes, “pedimos que se reconozcan y sean enteramente varones, por lo tanto heterosexuales”.

“Quiero pedir disculpas por si la expresión que he utilizado… ha podido molestar a algunas personas”, comienza Argüello, que ha matizado que no ha querido decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones.

“Lo que he querido expresar con esta frase poco afortunada es algo más amplio”. Que la Iglesia católica, a la hora de seleccionar a los candidatos al ministerio presbiteral, “pide que los candidatos sean varones, de sexo varón, de género varón y al mismo tiempo que su tendencia sexual no sea la atracción por el mismo sexo, sino que sea lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo”.

Ha ahondado en que la Iglesia elige a estas personas que reúnan esta triple condición: “varones, sexo varón, género varón”, ha subrayado.

Argüello ha insistido en que “por supuesto” las personas de condición homosexual son varones.