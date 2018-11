Detienen a 14 jóvenes marroquíes infectados de sarna por abusar de una chica en Santa Coloma

La Policia Local de Santa Coloma de Gramanet ha detenido este domingo por la mañana en un piso ocupado del municipio a catorce jóvenes de origen magrebí, infectados de sarna, por abusar sexualmente de una chica en la ciudad cercana a Barcelona.

Dos de los catorce detenidos asediaron a la chica en el vagón del metro, y fue a la salida en la estación de Can Peixauet, después de que avisara al novio de lo que le estaba ocurriendo, cuando una decena de jóvenes más le propiciaron tocamientos tras introducirla en el interior del ascensor que comunica el vestíbulo con la estación.

Al llegar la pareja de la joven para socorrerla, además, los agresores han clavado una cuchillada en el costado al novio de la chica, que ha quedado herido con carácter leve por el ataque de algunos de los chicos.

La Policia Local ha procedido a la detención de los catorce menores en un piso ocupado de la Avenida Generalitat de Santa Coloma, donde viven en condiciones de insalubridad chicos ex tutelados por el Govern así como menores no acompañados que han llegado a Cataluña en los últimos meses y que no tienen dónde dormir, debido al colapso que hay en los centros de menores.

Durante su detención, y como consecuencia de estar infectados de sarna -una enfermedad leve que afecta a la piel por la presencia de parásitos-, tres coches policiales y los calabozos han quedado infectados.