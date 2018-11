Alunicero en coma tras estampar el coche intentando atropellar a varios Policías

Se llama Echam C., español de origen magrebí y antiguo lugarteniente de los más famosos aluniceros de Madrid. Sólo tiene 33 años pero disfruta de un abultado listado de antecedentes con más de una veintena de antecedentes policiales. Y el pasado 29 de octubre intentó de nuevo en el polígono Marconi de la capital lo único que sabe hacer: robos con violencia en establecimientos huyendo a toda velocidad.

Sin embargo, como prueban este vídeo en poder de la redacción de okdiario esa noche Echam no se hizo con el botín que esperaba. Sorprendida la banda mientras saqueaba una tienda de telefonía, Echam embistió con un Mercedes robado semanas antes en Arganda del Rey a los policías que intentaron detenerle. No consiguió arrollarlos, sí consiguió que sus compinches escaparan pero pagó un precio alto por ello. En su huida suicida acabó empotrándose contra un muro y desde entonces está en coma en el hospital 12 de Octubre. Echam tenía claro que esta vez no le podían coger porque ya le buscaba un juzgado de Madrid por conducción temeraria, su especialidad.

Hubiera acabado en la cárcel como Ricardo Izquierdo, el otro alunicero y peligroso delincuente fugado hace unas horas en la puerta de las urgencias del hospital 12 de Octubre. Allí le esperaban sus hombres, sabían que ayer arededor de las 17 horas estaría en el hospital, de hecho el delincuente se había autolesionado para provocar su traslado al hospital. También sabían que solo le custodiaban dos guardias de la Unidad de Traslado de Presos, así que en cuanto el furgón policial se detuvo, salieron y rociaron a los guardias con el contenido de varios extintores cegándoles momentáneamente para que el detenido pudiera escapar.

Ricardo Izquierdo no es un vulgar alunicero, como ha podidosaber Okdiario, también fue detenido por participar supuestamente en el secuestro, tortura y asesinato de un vecino de Cádiz en 2014. Una más de sus fechorías que incluyen antecedentes por lesiones, allanamientos y robos con fuerza. Ahora la guardia civil y la policía le buscan en Madrid.