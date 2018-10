Dos puentes afectados y 11 carreteras cortadas por las inundaciones en el Este de Mallorca

El puente de la Ma-12 de Son Serra a la Colònia de Sant Pere y el puente de la Ma-4023 de Porto Cristo a Son Servera se han visto afectados por las inundaciones registradas en la la zona Este de Mallorca.

Asimismo, según ha explicado la dirección insular de Infraestructuras y Movilidad, actualmente hay 11 carreteras cerradas.

Once carreteras cortadas

Concretamente, están cerradas la Ma-4030 de Sant Llorenç a Son Servera, la Ma-3334 de Artà a Sant Llorenç, la Ma-3333 de Artà a Betlem, la Ma-3331 de Colònia de Sant Pere, la Ma-3323 de Manacor a Sant Llorenç, la Ma-3322 de Manacor a Son Serra de Marina, la Ma-4022 de Son Carrió a Sant Llorenç, la Ma-4021 de Manacor a Son Carrió, la Ma-4041 de Artà a s’Era de Pula y la Ma-4023 de Porto Cristo a Son Servera.

Además, la Ma-12 está cortada en dos puntos de Son Serra de Marina a la Colònia de Sant Pere y de Artà a Ca’n Picafort. Desde el Consell de Mallorca han pedido mucha precaución y que se evite tanto como sea posible circular por la zona.

Para aquellas personas que no pudieron acceder a sus casas y no tenían otros alojamientos a los que acudir se ha habilitado el polideportivo Miquel Àngel Nadal, en Manacor. Precisamente, unas 40 personas han pernoctado en el pabellón, a los que se les ha ofrecido camas, mantas y comida.

Conforme pasa la mañana los servicios de emergencia van haciendo balance de los daños materiales y de las infraestructuras afectadas. En buena parte de la zona Este de la isla la circulación es prácticamente imposible. Los vecinos de la zona aseguran que son las peores inundaciones en 30 años. No recuerdan que se acumulara una cantidad de lluvia así en tan poco tiempo. Los servicios de emergencia piden a los conductores que no se desplacen si no es necesario.