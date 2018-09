Muere un bebé de nueve meses en una guardería de Cáceres

Un bebé de apenas nueve meses ha perdido la vida este viernes en Cáceres por causas aún desconocidas aunque todo parece apuntar a un caso de muerte súbita. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud los motivos del fallecimiento.

Sin causa aparente

Según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud, el bebé se encontraba en la guardería perteneciente a la Universidad de Extremadura, situada junto al Colegio Prácticas y al Instituto de Lenguas Modernas (ILM), en la avenida Virgen de la Montaña.

Desde el centro educativo se llamó a los servicios de emergencia que trasladaron al niño al hospital San Pedro de Alcántara, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida porque cuando llegó al hospital ya había fallecido.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha confirmado los hechos tras la reunión que ha mantenido este viernes con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, para coordinar los servicios de cara a la apertura del nuevo hospital.

Vergeles ha señalado que el bebé ha llegado ya muerto al hospital y que se le practicará la autopsia al cuerpo para determinar las causas del fallecimiento. Por su parte, Elena Nevado, ha lamentado tan trágico suceso y ha trasladado sus condolencias a la familia del bebé.

El testimonio de las personas al ciudado del menor no aporta pistas determinantes sobre la causa. No parece haber un motivo claro y es por eso que los médicos se decantan hacia la posibilidad de que el pequeño haya sido víctima del síndrome de la muerte súbita. Afecta habitualmente a menores de pocos meses y no tiene un origen conocido aunque se hayan documentado factores que pueden favorecer su aparición. La familia, destrozada por la noticia, está esperando a que acaben las pruebas forenses para las honras funebres.