Confirmada la mayor indemnización en España por negligencia médica: 1.300.000 euros

La justicia ha confirmado la sentencia que condena a la sanidad pública de Canarias a indemnizar a una familia con un 1.300.000 euros por una grave negligencia médica. Es la mayor compensación impuesta hasta la fecha en España por una mala asistencia profesional.

No detectaron una enfermedad

En concreto, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no avisó a una madre portadora de una rara enfermedad hereditaria, pero que no siempre se transmite, el síndrome de Lesch Nyhan, de que las pruebas que le habían hecho durante la gestación para descartar que el feto la hubiera contraído estaban contaminadas y no eran fiables.

En una el TSJC confirma así un fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Consecuencias devastadoras

Así, se considera probado que “la falta de diligencia” de algunos de los profesionales que intervinieron en este caso ha provocado que esta familia tenga que afrontar unas “consecuencias devastadoras” (los pacientes con Lesch Nyhan llegan incluso a automutilarse de forma compulsiva).

En su recurso contra esa sentencia, el SCS ni siquiera discutió la responsabilidad en la que había incurrido la sanidad pública por esa negligencia, sino que solo encontraba “desproporcionada” la cuantía concedida como compensación por los daños generados

“No hay dinero en el mundo para compensar el daño en cuestión”, le responde ahora el TSJC, que entiende que “la muy elevada indemnización” fijada por la juez de instancia es “proporcional al muy elevado daño causado” al propiciar que esa familia tenga un segundo hijo con “el mismo terrible síndrome” (el primer hijo de la madre ya lo tenía y por ese motivo se hizo el diagnóstico prenatal).

El despacho jurídico que ha defendido el caso, ha remarcado que se trata de la mayor indemnización por una mala praxis médica concedida hasta el momento en España por los tribunales de lo Contencioso Administrativo, en los que se resuelven los casos que afectan a los centros sanitarios públicos