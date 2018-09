El multimillonario Yusaku Maezawa será el primer ‘turista’ que dará la vuelta a la Luna en el SpaceX

La compañía estadounidense SpaceX anunció este lunes que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, de 42 años, fundador de un importante sitio de moda y coleccionista de arte contemporáneo, será su primer pasajero privado en dar la vuelta a la Luna a bordo del cohete más potente construido hasta ahora.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, reveló la identidad del cliente en su presencia, en una ceremonia en su fábrica de cohetes en la sede de la firma Hawthorne, en el área metropolitana de Los Ángeles. “¡Escogí ir a la Luna!” lanzó Yusaku Maezawa.

Y después de haber sido presentado por el jefe de SpaceX, Elon Musk, Yusaku Maezawa anunció: “En 2023, voy a invitar a seis u ocho artistas de todo el mundo a unirse a mí en esta misión a la Luna”, dijo. Sin embargo, dejó en claro que esto tendrá un costo para los invitados: “Tendrán que crear algo en su retorno a la Tierra”, sentenció

“Sus obras inspirarán a todos los soñadores que están latentes en nosotros”, dijo.

Thank you @elonmusk for making #dearMoon possible! https://t.co/U9gi32JKXC

— Yusaku Maezawa 前澤友作 (@yousuck2020) 18 de septiembre de 2018