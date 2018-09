Un seguidor de Trump quema sus zapatillas Nike…con ellas puestas

En Estados Unidos, el boicot a una marca puede cambiar el rumbo de la cotización en bolsa de cualquier compañía. El más reciente ha sido el realizado a la marca deportiva Nike, tras unas explosivas declaraciones del mismísimo Donald Trump.

Tras el anuncio de la conocida marca de convertir a Colin Kaepernick en el protagonista de la campaña por el 30 aniversario de ‘Just do it’, los votantes más conservadores de norteamérica han llamado al boicot de firma de calzado y ropa deportiva.

Kaepernick es el jugador negro de la NFL al que Trump tildó de “hijo de puta” por arrodillarse durante el himno nacional en un partido. El gesto de arrodillarse ante el himno es una manera de simbolizar el sometimiento que ha sufrido el pueblo afroamericano en los Estados Unidos durante su historia.

No han sido pocos los que se han unido a este boicot volcando en las redes sociales todo tipo de muestras de odio hacia la marca quemando, rompiendo, triturando o destrozando prendas fabricadas por Nike. Pero de entre todos estas personas, destaca una que se hace llamar Mustard.

Este patriótico hombre vio claro que él tenía que formar parte de este boicot. Decidido salió al jardín y le pidió a algún familiar o vecino que le sacara una foto mientras evidenciaba su amor por el himno nacional.

My name is #Mustard and I stand for the #flag and to honer @bigandrich and their Soundman & the Prresident I am going to burn my #Nike shoes!!!!!!!!!🇺🇸🇺🇸🔥🔥 pic.twitter.com/MLv6uwGLsv

— Phil Braun (@playazball) 4 de septiembre de 2018