La revista ‘The New Yorker’ cancela una entrevista a Steve Bannon tras recibir grandes presiones

Un festival anual organizado por la prestigiosa revista ‘The New Yorker‘ ha dado marcha atrás en su invitación al exestratega ultraconservador de la Casa Blanca Steve Bannon, después de que otros intervinientes y hasta redactores del medio se quejaran de su presencia y amenazaran con no acudir.

El editor en jefe, David Remnick, fue quien este lunes anunció los nuevos planes, después de recibir una oleada de críticas: “No quiero que los lectores bienintencionados y el personal piensen que ignoré sus preocupaciones. He reflexionado sobre esto y he hablado con colegas, y lo he reconsiderado. He cambiado de opinión”.

A statement from David Remnick, editor of The New Yorker, explaining his decision to no longer include Steve Bannon in the 2018 New Yorker Festival. pic.twitter.com/opayiw5GQ2 — The New Yorker (@NewYorker) 3 de septiembre de 2018

En un comunicado, Remnick añadió que ya había entrevistado a Bannon anteriormente y lo haría nuevamente si surgía la oportunidad “en un entorno periodístico más tradicional” que en un escenario.