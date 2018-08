Investigan una denuncia de violación en un piso de acogida en Palencia

La Policía Nacional investiga un delito de violación y otro de detención ilegal cometidos por un joven de más de 20 años y nacionalidad extranjera contra una joven madrileña de unos 30 años en un piso de acogida de Palencia.

Los hechos ocurrieron a principios de este mes en una vivienda de acogida de una ONG en la capital palentina en la que reside el joven, según la denuncia de la joven recogida por El Norte de Castilla.

El joven fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional, según ha confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno, que ha pedido que esta información, de carácter “reservado”, se trate con “la mayor prudencia”, ya que está en vía judicial y por tanto “pendiente de resolución judicial”.

Según la denuncia publicada por el periódico, los hechos se produjeron en la mañana del pasado día 5 de agosto, después de que la joven, que estaba alojada en el domicilio de una amiga, conociera al supuesto agresor por la noche. Al parecer, cuando la joven le acompañó al piso de acogida en el que reside, el supuesto agresor se volvió agresivo y presuntamente la habría violado y retenido durante unas horas contra su voluntad.

La víctima asegura que sobre las 12:00 horas pudo escapar de la casa y llegar a la suya desde donde avisó a la Policía Nacional, que la acompañó a someterse a un examen médico y procedió a la detención del joven.

Desde la ONG a la que parece vinculado el presunto agresor apuntan a El Norte de Castilla que no tienen conocimiento alguno de los hechos, y aseguran que en la fase inicial de su programa -acogida en pisos propios de la ONG durante seis meses- no les consta ninguna detención. Sin embargo, si el detenido se encontrara en fase de integración o de autonomía, durante las cuales reciben ayuda y asistencia pero alquilan sus propios pisos, no tendría por qué informar a la organización de su situación.