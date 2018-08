Expertos dicen que la devolución de inmigrantes de Marlaska es contraria al Derecho de la UE

Varios abogados expertos en Extranjería han coincidido en señalar que la devolución a Marruecos de los 116 migrantes subsaharianos puede suponer una vulneración del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y otras normativas europeas porque es probable que no se haya garantizado “su derecho a ser escuchados” durante el proceso individual de asistencia e identificación al llegar a España, entre otros motivos.

Desde el Gobierno han justificado las devoluciones de los 116 migrantes –que se desarrollaron apenas 24 horas más tarde de su salto a la valla de Ceuta– por la “violencia” que utilizaron los migrantes contra los agentes de la Guardia Civil durante el salto. “Humanidad no es permisividad”, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha incidido en su legalidad porque se llevaron a cabo en virtud del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos.

Si bien todos los expertos consultados por Europa Press coinciden en señalar que la aplicación de este acuerdo bilateral es “perfectamente legal”, también destacan el “poco tiempo” que duró el procedimiento de identificación y la asistencia letrada de los migrantes, lo que a su juicio pone entredicho su “calidad”. De hecho, subrayan que los propios letrados que asistieron a los migrantes son los que van a recurrir las devoluciones por la celeridad del proceso.

Los expertos señalan que el Derecho de la Unión Europea no distingue la manera de entrar en un país de la UE de forma irregular, por lo que la normativa es la misma haya habido violencia o no. En cualquier caso, en lo que hacen hincapié es en que el Convenio de Derechos Humanos prohíbe retornar o devolver a un grupo de personas presentes en la frontera sin que se les haga una evaluación “individual y detallada” de sus circunstancias particulares o de necesidades de protección que puedan plantear. También lo impide cuando existan riesgo real de que su retorno al país puede enfrentarle a violaciones “serias” de derechos humanos.

La abogada Noemí Alarcón, integrante de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, sostiene que en un proceso que apenas duró 24 horas “es imposible detectar” si son personas vulnerables, potenciales refugiados, e incluso, menores de edad; pese a que los letrados fueran doce y los intérpretes tres en este procedimiento concreto.

En declaraciones a Europa Press, la abogada ha afirmado que esta devolución tan “exprés” vulnera el Convenio de Derechos Humanos, otras directivas sobre retorno y la jurisprudencia de la Unión Europea en esta materia. “La aplicación del acuerdo bilateral se puede, pero eso no merma que haya que aplicar las normas jurídicas españolas y europeas, que siguen estando vigentes”, afirma.

Los abogados cuestionan la celeridad del proceso

Al respecto, varios expertos recuerdan que los doce letrados que asistieron al centenar de migrantes han acordado que presentarán un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior para que se impugne la resolución de devolución que ellos mismos tramitaron y firmaron, sin saber que la devolución a Marruecos se iba a producir de manera “exprés”, según han declarado a Europa Press fuentes cercanas a los abogados que atendieron al centenar de migrantes durante la jornada del 22 al 23 de agosto.

Estas mismas fuentes señalan que actualmente se está redactando un recurso “meditado” que argumente “bien” la nulidad del acto de devolución que ha cometido el Gobierno, con el objetivo de que marque “un precedente” para la correcta aplicación del Acuerdo de Readmisión.

“Tiene que estar muy bien argumentado”, señala en declaraciones Europa Press la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, que afirma que los letrados también tienen la intención de interponer un recurso vía judicial, en lo contencioso administrativo, por vulneración de los derechos fundamentales. “Son las únicas opciones, no queda otra”, recalca.

Hasta que no se agoten las vías internas, no podrán acudir a una instancia internacional, pero los letrados no descartan esta opción, pese a que el proceso sobre el recurso en España “va para largo”, según asevera.

Para Alarcón, no solo se puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sino que “habría fundamento” porque “hay una vulneración de derechos. “Se puede considerar que hay expulsiones colectivas, que eso no es solo coger a un grupo y colectivamente a ponerles en la puerta, sino que no se garantice que se ha hecho un proceso individual caso por caso”, reitera.

Valriberas insiste en que serán los tribunales los que decidan si la aplicación del Acuerdo Bilateral con Marruecos se ha hecho bien en esta devolución puntual, aunque hace hincapié en la “sorpresa” de los letrados al conocerse las devoluciones efectuadas.