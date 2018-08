Se llamaba Jamel Myles, tenía nueve años y se suicidó sólo cuatro días después de confesar en su colegio de Denver (Colorado, EEUU) que era homosexual, porque no pudo soportar el acoso que sufrió. Así lo ha contado Leia Pierce, su madre, a la televisión local KDVR-TV, explicando que este mismo verano su niño le había revelado que era gay.

Pierce ha contado que Jamel quería ir a la escuela y contárselo a sus compañeros porque estaba “orgulloso” de ser gay.

La asociación de Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) han puesto a sus consejeros de crisis a disposición de los estudiantes de la escuela primaria de Jamel. Además, el sistema público escolar ha enviado una carta a las familias este viernes explicando la oferta de servicios de asesoramiento adicionales para los estudiantes.

La misiva, dirigida a las familias de los alumnos de la Escuela Primaria Joe Shoemaker, dice que la muerte de Jamel “es una pérdida inesperada para nuestra comunidad escolar” y les indica a los padres de qué señales de estrés deben estar atentos por si las observan en sus hijos.

“Nuestro objetivo es ayudarles para compartir esta noticia con su hijo de la manera más adecuada posible, con todo el apoyo que sea necesario, así que siéntase libre de hacernos partícipes de cómo desea manejar la situación”.

El portavoz de DPS, Will Jones, ha explicado a la BBC que los maestros de la escuela Shoemaker “están creando un espacio para que los estudiantes compartan cómo se sienten y procesen sus emociones”. Los maestros de cuarto y quinto grado también llamarán a las familias individualmente para controlar a los estudiantes.

“Nuestra prioridad ahora es analizar todas las inquietudes planteadas en este caso, mantener a salvo a todos nuestros estudiantes y hacer una revisión justa y exhaustiva de los hechos que rodearon esta trágica pérdida“, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

La policía de Denver está investigando la muerte del niño como un suicidio. El cuerpo de Jamel fue encontrado en su casa el pasado jueves, ha contado su madre a los medios locales. El pequeño comenzó su curso de cuarto de primaria en la Escuela Joe Shoemaker el lunes 20 de agosto, dijo ella.

“Mi niño le dijo a mi hija mayor que los compañeros en la escuela le dijeron que se suicidara”, dijo la Leia Pierce. “Estoy triste de que no viniera a contármelo. Me siento devastada porque no considerara eso como su mejor opción”.

Pierece ha explicado que cuando Jamel le contó que era homosexual, parecía “muy asustado”, pero que ella le aseguró que todavía lo amaba. Leia Pierce afirma que espera que la muerte de su hijo pueda crear conciencia sobre los efectos del acoso escolar.