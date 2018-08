Una anciana cumple su sueño de volar en parapente… ¡¡¡A los 93 años!!!

Nunca es tarde para cumplir un sueño. Y si no, que se lo digan a Chin. Esta anciana de 93 años ha visto cumplido su sueño de volar en parapente. Toda una hazaña teniendo en cuenta su avanzada edad, a la cual esta totalmente desaconsejado practicar deportes de riesgo. Los monitores no le creían capaz de dar el salto.

Con el arnés puesto y dubitativa, Chin dejó a todos boquiabiertos cuando finalmente dio el salto al vacío. Una caída de 1.000 metros de altura que apenas ha durado unos 20 minutos, pero durante los cuales la valiente anciana ha disfrutado como una niña.

La mujer se ha mareado un poco durante el descenso pero no ha dudado en fotografiar el momento para recordar su aventura. Además, los 20 minutos de descenso no le han parecido suficientes y ha comentado que está dispuesta a repetir la experiencia. Nunca antes una mujer de su edad había volado en parapente en Taiwan. Chin ha demostrado que la valentía no entiende de edad y que los sueños se pueden cumplir a cualquier edad, solo hay que perseguirlos.