Ángel Boza, el miembro de ‘La Manada’ detenido, ingresará en prisión por quebrantamiento de condena

El miembro de ‘La Manada’ detenido este miércoles por intentar robar unas gafas de sol de gama alta en El Corté Inglés de Nervión (Sevilla) y posteriormente intentar atropellar a vigilantes de seguridad del establecimiento por la calle Méndez Alvarez de la capital andaluza, pasará este jueves a disposición judicial del juzgado de guardia de Sevilla que, según fuentes judiciales, ordenará su ingreso en prisión provisional por quebrantamiento de condena.

Y es que Boza, en libertad a la espera de que se decida sobre el recurso presentado por su defensa a la condena de nueve años por abusos sexuales a una chica durante los Sanfermines de 2016, tenía el carnet de conducir retirado cuando ha sido pillado por agentes de la Policia Local de Sevilla conduciendo por la ciudad, intentando atropellar a un vigilante de seguridad que minutos antes le había enganchado intentando robar unas gafas de sol.

Con el carnet retirado, Boza no puede coger el vehículo, con lo que en el momento de su detención estaba quebrantando una condena impuesta por un juez, lo que fuentes jurídicas apuntan a que automáticamente le debería conducir de nuevo a la prisión. En esta ocasión, por eso, será un juez de Sevilla el que decidirá si Boza tiene que volver entre rejas o no, y no la Audiencia Provincial de Navarra, que le dejó en libertad hace unas semanas.

Ángel Boza fue detenido poco rato después de que, como cada lunes, miércoles y jueves, acudiera a los juzgados de Sevilla para firmar, en cumplimiento de una de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia de Navarra para salir en libertad provisional. Según fuentes policiales, en el momento de su detención se mostró nervioso y consciente del nuevo problema judicial en el que se acababa de meter.