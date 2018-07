La tienda de cómics Norma en Barcelona gana el “oscar” del sector en la Comic-Con de San Diego (EEUU)

La tienda Norma Cómics de Barcelona ha logrado la pasada madrugada el galardón a la mejor librería internacional en los premios Eisner, considerados los “oscar” del sector, entregados en el marco de la feria norteamericana San Diego Comic-Con, la mayor cita del ámbito comiquero y del ocio, en general.

Norma Cómics Barcelona ha sido escogida por un jurado compuesto por profesionales de la industria del cómic, que han valorado diversos aspectos: la diversidad de productos, el apoyo a la divulgación cultural, la inversión en innovación, el diseño o la colaboración en acciones sociales, informa Norma Editorial, matriz de la librería.

La tienda, fundada en 1983 por Rafa Martínez, impulsor también Norma Editorial, ha experimentado a lo largo de su historia varias transformaciones hasta convertirse en un referente cultural de la ciudad de Barcelona con más de mil metros cuadrados, repartidos en dos plantas, dedicados al mundo del cómic y la cultura popular, lugar de peregrinación de todos los aficionados nacionales e internacionales que pasan por Barcelona.

“Gracias al jurado que nos ha votado. Nos gustaría compartir el premio con el resto de nominados y finalistas. Gracias a nuestros clientes, empleados, colaboradores y creadores por su apoyo a lo largo de estos 35 años. Queremos dedicar este premio a todas las librerías especializadas españolas que luchan cada día por el noveno arte”, han agradecido los responsables de la librería.

A este galardón de carácter internacional, que acaba de cumplir su 25 aniversario, aspiraban veinte establecimientos, de los cuales se escogieron cinco finalistas de nacionalidades diferentes, en esta ocasión España, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

A principios de los años 90, el genial creador Will Eisner (“The Spirit”) propuso a San Diego Comic-Con, una cita por la que pasan decenas de miles de aficionados en cada edición, que pusiera en valor a las librerías de cómics con la creación de un premio específico, el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award, que reconociera el importante peso que tienen en la industria y su papel en la conexión entre creadores y lectores.

Esta es la segunda vez que una librería española resulta premiada tras el galardón concedido a la madrileña Akira Comics, en 2012.