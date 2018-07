El Boletín de Defensa publica la reincorporación a la Guardia Civil del miembro de ‘La Manada’

Antonio Manuel Guerrero, condenado por abusar sexualmente de una chica durante los Sanfermines de 2016, vuelve a ser a todos los efectos miembro de la Guardia Civil. El Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publica hoy martes 17 de julio su reincorporación al cuerpo tras haber sido suspendido de forma cautelar, hasta que no se resuelva el recurso que ha presentado su abogado a la condena de nueve años de prisión.

Según el texto que publicita su vuelta al instituto armado y al cual ha tenido acceso OKDIARIO, su reincorporación al servicio activo de la Guardia Civil se produce “por imperativo legal”, puesto que Guerrero había superado el tiempo máximo de suspensión de funciones. Ahora volverá a estar en activo en el cuerpo policial, aunque la Dirección General de la Guardia Civil no le asignará destino “hasta que no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento firme”.

Con esta resolución publicada en el boletín oficial del ministerio dirigido por Margarita Robles, como ya ocurrió hace unos días con su amigo Alfonso Jesús Cabezuelo, este funcionario público volverá a cobrar el 100% de su sueldo base aunque no prestará servicio ni trabajará, ya que la dirección del cuerpo no le asignará destino hasta que no se resuelva su situación procesal.

Guerrero, a diferencia del resto de miembros de ‘La Manada‘, está pendiente de una resolución de la Audiencia de Navarra, que hace diez días le dejó de nuevo en libertad provisional, a la espera de determinar si el intento de renovación del pasaporte, nada más salir de prisión y cuando ya se le había comunicado que lo tenía retirado, constituye un riesgo de huida que justifique de nuevo su ingreso en prisión.