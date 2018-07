Las celebraciones del Orgullo Gay se están llevando todo el protagonismo esta semana en Madrid, pero si visitas la ciudad hay mucho más que hacer si prefieres algo diferente. Hoy te proponemos unos cuantos planes alternativos al Orgullo Gay Madrid 2018 para este fin de semana.

Planes alternativos al Orgullo Gay Madrid 2018

Noche de cocina y mercado

Los mercados de Madrid están convirtiéndose en puntos de encuentro gastronómicos muy interesantes, y no solo por los productos que allí se pueden comprar. El Mercado de Vallehermoso ofrece este domingo 8 de julio, a partir de las 21h, una noche mágica con la propuesta de 3 destacados chefs que elaborarán un plato muy especial en un escenario.

Mercado de Motores

Tanto el sábado como el domingo, a partir de las 11h, se puede disfrutar de una nueva edición del mercado vintage más famoso de la ciudad, en el Museo del Ferrocarril. Un mercadillo ubicado entre vagones y locomotoras que supone una experiencia única para quien lo visita.

Río Babel 2018

El Río Babel regresa por segundo año al Ifema para llenar de música todo el ambiente. Se trata de un festival divertido y ecléctico que se celebra viernes y sábado a partir de las 12h, con un coste de 50€ la entrada. En el cartel figuran artistas como Bunbury, Miranda!, The Cat Empire, Juanito Makandé o We The Lion, entre otros.

Exposición Monet y Boudin

Si te gusta el arte, en el Palacio de Villahermosa podrás ver, desde las 10h del viernes, una magnífica colección centrada en Monet y Boudin. El primero, uno de los mejores impresionistas, mientras que el segundo fue su maestro, el precursor de la pintura al aire libre francesa. Ver las obras juntas de ambos es una auténtica maravilla para comprender el aprendizaje y la trayectoria de cada uno, especialmente de Monet.

Festival Cultura Inquieta 2018

Se celebra un año más, en esta ocasión en Getafe el Festival Cultura Inquieta, el cual es una excelente oportunidad para disfrutar de la música, el teatro, la pintura, la escultura, la literatura, la fotografía, el arte callejero y mucho más. Viernes y sábado a partir de las 11h. Este año su cartel cuenta con artistas como Rosendo, Rosalía, Loquillo, Rulo y la Contrabanda o Residente, entre otros.

¿A qué plan te apuntas? ¿Conoces algún otro más interesante?