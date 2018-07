Orgullo Gay Madrid 2018: Programación hoy, martes 3 de julio

Este 3 de julio estará todo tranquilo antes de que comience el plato fuerte de las fiestas del orgullo Gay, por lo que queremos hablar sobre los derechos de una parte del colectivo, como es el trans, que dice no sentirse representado en el Orgullo LGTBI. La Federación de Plataformas Trans piensa que el Orgullo no ha tiene en cuenta al colectivo trans. Ellos dicen no sentirse representadas, puesto que no hay ni un 5% de sus miembros y que tampoco les han tenido en cuenta a la hora de organizarlo.

Conocer más la realidad trans

Para esta asociación de transexuales, estas asociaciones deberían apoyar sus demandas. El mejor aliado que ellas piensan que pueden tener es ser escuchadas y protagonizar políticas y estratégicos.

Desde algunos representantes del colectivo, como Cambrollé, “las organizaciones LGTB no nos han representado nunca. Nosotros hemos ido siempre a la cola. No hay ningún país del mundo en el que las personas trans vayamos en la misma línea en la consecución de derechos que los gays y las lesbianas. Siempre nuestras leyes han sido postergadas a la cola”.

El acrónimo LGTB hació con un espíritu inclusivo, pero no ha funcionado bien. Algunos transexuales piensan que la “T”sobra al ser las otras letras una referencia a la orientación y T supone la identidad, no siendo los mismos problemas con unos que con otros.

La orientación que uno tiene es algo que debe quedar en la intimidad, pero para las personas , lo que es más complicado para unos transexuales, pues llega un momento en el que todas son más visibles. Se puede decir que no tienen armarios en los que esconderse. Incluso a nivel legal, un gay o lesbiana no necesitan cambiarse el nombre ni o necesitan.

Está claro que actualmente, no todos están al mismo nivel, pero por eso precisamente se deben montar iniciativas para que además de ser más visibles, se profundice en las mejoras y debida concienciación de los problemas que acechan a los transexuales, tanto en nuestro país como a nivel internacional. El camino sigue siendo largo.

Programación 3 de julio

Jornada Derechos Humanos · Hotel de las Letras (Gran Vía, 11)

Este año se celebran los 40 años de la primera marcha del Orgullo de Madrid, y MADO desea profundizar en la actualidad de los derechos humanos aquí en España. En estos tiempos se ha trabajado bastante duro para poner a nuestro país en el centro mundial de los derechos LGTBIQA+, y en esta jornada se analizarán los punto que todavía hace falta trabajar para llegar a los objetivos.