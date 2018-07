El actor Fernando Tejero a una cazadora que mató una jirafa: “Qué pena que no te atacara, cerda”

El actor Fernando Tejero se ha convertido en uno de los protagonistas del día en las redes sociales por el comentario que ha dirigido públicamente a una mujer que compartió en su perfil una fotografía de una jirafa a la que había cazado: “Qué pena que no te atacara a ti, asesina, ojalá te pudras, cerda”, ha escrito.

La mujer, la estadounidense Tess Thompson Talley, ha explicado en sus perfiles que este ejemplar, de un extraño color negro y más de 18 años, debía ser sacrificado porque atacaba a hembras jóvenes y de esta manera impedía su reproducción. Unas aclaraciones que sin embargo no han convencido al actor.

Su comentario ha provocado muchas reacciones en Twitter especialmente entre quienes le afeaban que defienda los derechos de los animales en Internet pero no dudara en cocinar todo tipo de especies el año pasado cuando participó en un reality de cocina o que posara sonriente junto a toreros.

Para ser tan defensor de la vida de los animales… pic.twitter.com/pVQMwAS2xr — Manu RB Galgo (@PasionCampera) July 3, 2018

Aun así el actor se ha mantenido firme en sus palabras y no ha dudado en responder a un internauta que le recriminaba el uso de insultos: “No estoy insultando esa señora, es una asesina y si tú haces lo mismo también y la llamo eso por no llamarla otra cosa, mi odio no sé lo merece, aprende tú y ella a respetar a los animales”, insistía.

Polémico en redes sociales

No es la primera vez que un comentario de Fernando Tejero suscita la polémica en las redes sociales. En abril de 2016 firmó un manifiesto junto a directores de cine y actores como Juan Diego, Alberto San Juan, Carlos Bardem, José Sacristán, Juan Diego Botto o Luis Tosar para pedir la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en unas futuras elecciones y las reacciones no se hicieron esperar.

Algunos medios titularon la información refiriéndose a un manifiesto firmado por 100 intelectuales, lo que provocó que muchos tuiteros bromearan sobre ‘intelectualidad’ de Tejero. La respuesta del actor se volvió viral ya que escribió: “A ver si me explico: Soy artista, homosexual, apoyo a Podemos y a los que me faltan el respeto les seguiré pidiendo que me coman el rabo”. Aunque poco después borró el comentario, se convirtió en trending topic.