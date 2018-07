Programación cultural del Orgullo Gay de Madrid 2018: Exposiciones, conferencias y cine

Las fiestas del Orgullo Gay de Madrid 2018 son unas de las más esperadas, un éxito indiscutible gracias a contar con miles de personas de diversos puntos del mundo que se desplazan a la capital para disfrutarlas.

Su programación va mucho más allá de conciertos y fiestas. Por eso, a continuación te detallamos todo el programa cultural del Orgullo Gay de Madrid 2018: Exposiciones, conferencias y cine.

Las fiestas LGTBI más famosas de nuestro país, y casi de Europa, se celebran este año desde el jueves 28 de junio hasta el domingo 8 de julio. El pregón este año correrá a cargo de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos con Los Javis, directores de “La Llamada” y creadores de la serie “Paquita Salas”. Será el miércoles 4 de julio en la Plaza Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca.

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado una programación amplia y variada en la que tienen cabida no solo las actuaciones musicales y desfiles, que es lo más conocido. También es puede disfrutar de sesiones de cine, conferencias y exposiciones.

Siestas Negras

En Matadero Madrid se puede disfrutar, del 19 de junio al 30 de julio, de Siestas Negras. Se trata de una exposición interactiva de los artistas Niv Acosta y Fannie Sosa. Se centra en una instalación itinerante que reclama la ociosidad y el descanso como espacios de empoderamiento.

Chueca. El orgullo de construir un barrio

En el Mercado de San Antón, del 3 al 31 de Julio, se hará un homenaje a todas aquellas personas que pusieron su granito de arena para construir el barrio de Chueca, sin duda el epicentro del colectivo LTGBI. En sus instalaciones se podrá disfrutar de una exposición y un documental para conocer todos los detalles de esta zona tan especial de Madrid.

The Best Day of my Life

En la Cineteca de Madrid, del 4 al 8 de Julio, se proyectará el documental “The Best Day of my Life”, el cual está dirigido por Fernando González Molina. Relata la experiencia de seis personas en países como España, Rusia, Francia y Uganda que, a pesar de lo difícil de sus circunstancias, viven lo que son con orgullo, compromiso, alegría y felicidad. Todos sus protagonistas estarán en la capital para una celebración que esperan sea inolvidable.

Noches del Botánico: Bonsai Pride

El domingo 8 de Julio, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, se celebrará el Noche del Botánico. Se trata de un festival internacional de música que está consolidado como una cita muy especial para los amantes de la buena música. Reúne cada año a artistas de primer nivel nacionales e internacionales, además de nuevos talentos de la música contemporánea.

Performing Gender Dance Makes Differences

Del 15 al 21 de Julio, en Matadero Madrid, se podrá disfrutar de este proyecto, que fue creado con la finalidad de aportar habilidades, conocimientos y herramientas útiles a la nueva generación de artistas y profesionales de la danza a nivel europeo. Una nueva forma de narrar las diferentes identidades LTGBI en Europa.

No cabe duda de que la programación del Orgullo Gay de Madrid 2018 va a ser de lo más variada y para todas las edades. ¡Sal y disfruta!