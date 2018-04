La Guardia Civil descarta uno de los supuestos secuestros de niños en Las Rozas (Madrid)

La Guardia Civil descarta uno de los supuestos secuestros de niños denunciados el pasado mes en las Rozas tras retractarse el menor de lo primeramente manifestado, ha informado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Concretamente, se trata del caso informado del día 13 de marzo de un adolescente de 14 años que dijo que dijo cerca de una parada de autobús de Las Rozas un hombre en una furgoneta quiso capturarle. Al volver a hablar con él la Guardia Civil, el niño negó que hubiera ocurrido.

Los agentes de la Benemérita y la Policía Nacional siguen investigando los otros cuatro casos registrados de supuestos secuestros. El más reciente sería el del día 14 cerca de un colegio del madrileño barrio de Salamanca. A este se suman otro caso diferente cerca de un colegio en Las Rozas la semana anterior, uno cerca de un colegio de Pinto el día 13 y otro en diciembre supuestamente ocurrido en un centro comercial de Arroyomolinos.

Se investigan otras denuncias de intentos de secuestro

La Guardia Civil no cree que ninguno de los cuatro sucesos esté relacionado o se trata del mismo autor, ya que las descripciones de los supuestos captores son vagas y muy distintas entre sí, así como su ‘modus operandi’. De momento, no hay detenidos y de momento no hay líneas de investigación claras, han indicado las mismas fuentes.