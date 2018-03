La Hermandad del Gran Poder dice que la rotura de la cruz “fue un susto pero a la imagen no le ha pasado nada”

La Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, en Madrid, ha restado importancia a la rotura de la cruz que porta la talla del Cristo tras chocar contra un semáforo en la procesión de ayer, Jueves Santo, a su paso por la calle Toledo de la capital.

“Es una anécdota que uno no desea pero que no tiene mayor importancia”, ha señalado a Efe el hermano mayor de la Hermandad, Luis García, que ha añadido que la cruz está hecha de madera de balsa y, al ser más ligera, “con un golpecito chasca”.

El cofrade ha calificado la rotura de la cruz de un “incidente menor que no tiene trascendencia”, más allá del “susto” inicial, y ha resaltado que “a la imagen no le ha pasado nada”. Con todo, ha indicado que en los 78 años de historia de la Hermandad no había pasado nunca nada parecido.

El accidente tuvo lugar poco después de la salida del Jesús del Gran Poder de la Colegiata de San Isidro, pero no interrumpió la marcha de los 35 costaleros, pese a que la cruz se resquebrajó y estuvo a punto de partirse en dos.

Uno de los costaleros se subió al paso para hacer un arreglo provisional, asegurando la cruz con tres bridas.

Ahora, según ha explicado el hermano mayor de la Hermandad, llevarán la cruz a un taller de carpintería para arreglarla.

La imagen del Jesús del Gran Poder, esculpida en 1942 por José R. Fernández-Andes y que este año estrenaba túnica, es una de la más seguidas de la ciudad.