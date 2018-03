La sobrina de Ana Julia: “A mi tía no la atacan por ser mujer y negra sino por la muerte de Gabriel”

La sobrina de Ana Julia Quezada, Johanny Polanco, en una entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO niega que los ataques que está sufriendo su tía en los medios de comunicación y en las redes sociales se estén produciendo por el hecho de que sea “mujer y negra”. Esta familiar directa de la asesina confesa del pequeño Gabriel de 8 años afirma que los ataques a su tía son por la muerte del menor.

En las redes sociales, desde algunas formaciones políticas e incluso medios de comunicación han asegurado tras la detención de Ana Julia Quezada que está siendo atacada por ser “mujer, inmigrante y negra”.

P.- En España se ha abierto un debate en el que algunos dicen que se ataca a tu tía por ser mujer y negra y no por acabar con la vida de Gabriel. ¿Está de acuerdo?

R.- No creo que sea por ser mujer y negra porque no existe una raza, yo creo que es por el niño que hayan hecho un debate así. A Mí no me importa lo que digan de mi color, yo nací así, lo amo ese color y estoy orgullosa de mi color. Ustedes no nacieron así. En todas las partes del mundo sólo hay una raza y no me importa que me digan que soy negra.