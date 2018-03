La sobrina de Ana Julia: “Quiero creer que no hizo daño a su hija de 5 años, dijo que era sonámbula”

La familia de la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz de 8 años, Ana Julia Quezada, está viviendo también una tragedia tras la muerte del menor. En una entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO tras la confesión de su tía, Johanny Polanco, muestra sus sospechas sobre el fallecimiento de su prima de 5 años e hija de Ana Julia tras caer desde una ventana de su domicilio en Burgos en 1996. “Creímos que se cayó porque nos dijo que era sonámbula. Quiero creer que no hizo daño a esa niña” manifiesta con preocupación la sobrina de la detenida.

Johanny Polanco relata también como su tía les “mintió” y durante la búsqueda de Gabriel le dijo por teléfono que estaba segura de que el pequeño “había sido secuestrado y seguía vivo”. Califica a Ana Julia como “diablo, persona sin corazón y monstruo” por haber matado a Gabriel.

P.- ¿Cómo os sentís en la familia tras la confesión de Ana Julia como autora de la muerte del pequeño Gabriel?

R.- En un principio, los hermanos no querían aceptar la idea de que ella había podido hacer daño a ese niño, pero una vez que ella ha declarado ante todo el mundo que fue ella quién hizo mal al niño, toda la familia ha entendido la situación. Llevó un poco de tiempo asimilar todo lo que ha pasado y no querían creer que ella hubiera hecho algo así. Todos estamos muy mal, muy tristes, no por ella, por el niño que no ha hecho mal a nadie. Por ella, tenemos que aceptarlo porque es nuestra familia, pero no le perdonamos lo que hizo, porque no es una cosa para perdonar.

P.- ¿Qué opina su madre de lo sucedido?

R.-Ella también dice lo mismo. Quiere, ama a su hermana, pero no le perdona ese hecho tan malvado que ha cometido con ese niño, porque los niños son inocentes y no creo que el niño le haya agredido a ella.

P.- ¿Habló con su tía Ana Julia mientras se buscaba a Gabriel? ¿Cuál era su actitud?

R.-Ella nos mintió. Todo el cariño que nos transmitió a nosotros nos mintió. Sólo hablé con ella una vez, cuando me enteré que el niño no estaba. Le dije “tía dime qué pasa con el niño, que está sucediendo, si necesitas algo o que vaya allí y te ayude en algo” y me dijo “estate tranquila, estoy segura de que alguien lo ha robado (secuestrado) al niño, alguien lo tiene, pero no te preocupes, sé que va a estar bien y ese niño va a aparecer con vida”. Como ella me lo decía llorando, yo la había creído en ese tiempo, pero esa cosa que hizo no tiene nombre.

P.- ¿Ana Julia se llevaba mal con el pequeño Gabriel?

R.- No, en ningún momento me lo dijo.

P.- ¿Cómo definiría el carácter de Ana Julia?

R.- Un diablo, porque sólo una persona malvada puede hacer algo así. Es una persona sin corazón.

P.- ¿Cree que es un monstruo?

R.- Sí. Como ella ha dado muerte al niño, sí.

P.- Algunos familiares de exparejas dicen que intentó aprovecharse de ellos…

R.- No lo creo. Hacía casi 10 años que no la veía, sólo la veía cuando estaba en casa de mi madre cuando estaba de vacaciones en Santo Domingo. Le dejaba mensajes en el Facebook y hablábamos por mensajes y nos llamábamos. Ella quería venir a visitarme y yo a España, pero ahora creo que no se podrá.

P.- La Policía investiga la muerte de la hija pequeña de Ana Julia de 5 años…

R.- Yo espero que no sea así (posible asesinato), porque va a ser otro golpe para nosotros. Otro golpe más fuerte porque hemos creído que la niña se había caído del balcón porque era sonámbula, “sufría de sonambulismo” decía ella y mi madre también lo ha dicho. Quiero creer que no hizo daño a esa niña porque pobre niña.