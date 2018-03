Eddie Redmayne, ganador del Oscar en 2014 por su interpretación de Stephen Hawking en el biopic ‘La teoría del todo’, ha rendido homenaje al físico, fallecido este miércoles 14 de marzo a los 76 años.

“Hemos perdido una mente maravillosa, un asombroso científico y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer. Mi amor y pensamientos están con su extraordinaria familia”, ha asegurado el actor en un comunicado recogido por la BBC.

Hawking, quien fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con 22 años, alabó el trabajo de Redmayne en la película a través de una publicación en su cuenta de Facebook. “Creo que Eddie Redmayne me ha interpretado muy bien en ‘La teoría del todo’. Ha pasado tiempo con enfermos de ELA para que fuera auténtico. En algunos momentos pensé que él era yo“, dijo el científico.

Por su parte, Redmayne se mostró entusiasmado cuando en 2014 conoció a Hawking antes de rodar el filme. “Cuando conocí a Stephen fue un momento asombroso, un hombre que se había convertido en mi ídolo“, reveló a ‘Deadline’. “En nuestro encuentro, él emanaba humor, ingenio y alegría de vivir. Quedó claro que su enfermedad era secundaria“, aseguró.

Además de Redmayne, han sido muchas las estrellas que han mostrado sus condolencias ante el fallecimiento del autor de Historia del Tiempo.

“Me entristece tanto oír que Stephen ha fallecido. Mando mi amor y condolencias a su familia y colegas”, ha señalado Benedict Cumberbatch, quien interpretó al físico en el telefilme de la BBC titulado ‘Hawking’.

También quiso despedirse Kaley Cuoco, quien da vida a Penny en ‘The Big Bang Theory’, serie en la que el científico hizo un cameo. “Fue realmente un honor poder trabajar con el increíble Stephen Hawking. Nos hizo reír y le hicimos reír. Su vida y trabajo han sido temas tratados en ‘The Big Bang Theory’, y eso nos hizo mejores a todos. Te echaremos de menos pero el mundo está agradecido por el conocimiento y coraje que dejaste por el camino. Gracias por ser una inspiración para todos”, ha publicado la actriz en su perfil de Instagram.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking… See you in the next ❤️

— KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018