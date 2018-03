La comunidad científica destaca el “incalculable valor” del trabajo de Stephen Hawking y su gran humor

Stephen Hawking no solo hizo grandes aportaciones en el campo de la Física, sino que, junto a Carl Sagan, fue probablemente uno de los mejores divulgadores científicos, y un hombre que pasará a la historia por su capacidad de superación, por su perseverancia y por su sentido del humor.

Con más o menos adjetivos, esta es la descripción que este miércoles se ha perfilado desde todos los foros sobre el científico británico, fallecido anoche.

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, quien tuvo la oportunidad de hablar con él en una de las ediciones del Festival científico ‘Starmus’, en Canarias, ha dicho a Efe que “fue una referencia en el mundo de la ciencia y de la divulgación” y “todo un ejemplo de superación”.

Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha declarado a Efe que “Stephen Hawking será recordado por sus brillantes contribuciones sobre el origen del universo y las condiciones físico-matemáticas de los primeros instantes del universo, además del interior de los agujeros negros y su entorno”.

Ha subrayado el “incalculable valor” de su labor divulgativa, que inspiró a miles de jóvenes” en todo el mundo.

Pero, por encima de todo, Rebolo ha destacado “la entereza y perseverancia” del físico británico en su lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), que es “otra lección igualmente valiosa o más” de todas las que nos dio el investigador.

“Una persona muy accesible”

Hawking era además “una persona muy accesible, tremendamente curiosa pero, sobre todo, “un hombre dotado de un gran sentido del humor, capaz de disfrutar de cada detalle de la vida”, como “ver ballenas entre Tenerife y La Gomera, una experiencia que le encantó”.

Ricardo Génova, cosmólogo observacional del IAC, ha recordado a Efe sus “importantes contribuciones a la cosmología teórica y la física en general”.

“Hawking realizó asombrosas aproximaciones, con desarrollos teóricos muy relevantes, sobre las fluctuaciones cuánticas del universo primordial -que explican la formación de la estructura del cosmos- pero también sobre los agujeros negros de carácter primordial, surgidos justo tras el big bang”.

Otra gran contribución científica, según Génova, es la que lleva su nombre: la ‘radiación Hawking’, que en contra de lo establecido, afirmó que los agujeros negros emiten radiación.

Pero sobre todo, Hawking será recordado por su labor divulgativa, y su superventas ‘Breve historia del tiempo’, una obra que “llegó a toda la sociedad y que despertó miles de vocaciones en el mundo”.

Para Carlos Barceló, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Hawking fue responsable, junto con un pequeño grupo de científicos, de relanzar los estudios sobre relatividad general: “sus contribuciones han sido uno de los motores de actividad más importantes para la física teórica durante más de cuarenta años”.

Barceló, quien realizó una estancia predoctoral en su grupo en Cambridge, ha valorado que gracias a su fama “todos nos hemos beneficiado”, resume este experto, quien indica que de sus postulados se queda con el de que los agujeros negros “no pueden ser eternos después de todo: ellos también tienen una vida limitada, irán evaporándose hasta desaparecer”.

Desde Twitter, el director del Observatorio Europeo Austral (ESO), Xavier Barcons, ha recordado que Hawking inspiró a los científicos y aumentó la conciencia social de la física y la cosmología.

“Gracias por el hermoso legado”

El presidente de la Fundación BBVA, Francisco González, ha afirmado que con la muerte de Hawking “hemos perdido a uno de los más brillantes científicos de nuestro tiempo, embajador único del espíritu de superación, de la creatividad y de la pasión por el conocimiento”.

Hawking fue galardonado con el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA.

Desde la Fundación Princesa de Asturias (Hawking fue galardonado en 1989 con el Premio a la Concordia), su directora, Teresa Sanjurjo, ha dicho que fue un “hombre sabio, con una curiosidad extraordinaria” y “un ejemplo de la fortaleza de la mente humana”.

Además diversas asociaciones relacionadas con la discapacidad también le han homenajeado.

La Asociación Española de ELA ha dicho en Twitter: “Hoy no tenemos más remedio que decir adiós a Hawking, padre de la Teoría del Big Bang y un luchador incansable contra la ELA. Allá dónde estés, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado”, y desde la ONCE le dan las gracias por “el hermoso legado” que deja.

Fuera de nuestras fronteras son numerosos los mensajes en las redes; Neil deGrasse Tyson, amigo de Hawking, astrofísico y conocido presentador televisivo -sustituyó a Carl Sagan en ‘Cosmos. Un viaje personal’-, lamenta el “vacío intelectual” que ha dejado su muerte.

Los actores de la serie televisiva The Big Bang Theory, en la que Hawking apareció en diversas ocasiones, también se despiden: fue un honor tenerlo en la serie, gracias por inspirarnos a nosotros y al mundo.