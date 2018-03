Inda: “El 8M no debe politizarse si quiere mantener su fuerza”

El director de OKDIARIO participó en el debate en LaSexta Noche sobre las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo subrayando que “el 8M no era un día político, pero sí estuvo politizado, así quedó demostrado en los abucheos que tuvieron que sufrir dos mujeres que estaban en la manifestación como Begoña Villacís o Patricia Reyes”.

Explicó Eduardo Inda que “además está politizado porque quien ha movido todo esto, igual que han movido lo de las pensiones, es Podemos, y lo mueven bien. Lo hacen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que están muy podemizados, y lo hacen muy bien”.

Para el director de OKDIARIO, “así como el 15M perdió fuerza ante la sociedad porque se politizó, este movimiento debe mantenerse ajeno a esta politización para que mantenga esa fuerza”.

Analizó Inda que el hecho de que “hay brecha salarial es evidente. Yo no la he visto nunca donde he trabajado, pero es evidente que exite. También es evidente que las mujeres llegan tan alto como debían: el 58% de los titulados en este país son mujeres, y sólo el 16% llegan a los consejos de administración de las empresas de este país”.