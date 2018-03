Desmontando los bulos sobre la cría de gallinas: “¿Creéis que entre 60.000 gallinas sabemos cuál pone huevo y cuál no?

Francia ha regulado la cría de gallinas por ley. A partir de 2022 estará prohibido, en el país galo, la venta de huevos procedentes de gallinas enjauladas. El eco de esta nueva ley francesa ha llegado a España con fuerza, enbraveciendo el gallinero, nunca mejor dicho, del ecologismo y el animalismo. No son pocos los que generalizan y atribuyen las malas prácticas de unos cuantos a todo un sector.

La existencia de corrales en los que se explota y maltrata a las gallinas es innegable. Pero, su existencia no quiere decir que sea la práctica general. Un ganadero español ha realizado el vídeo que acompaña esta noticia para desmontar esas acusaciones: “Tras la noticia de Francia, en España se ha puesto de moda decir que somos unos cavernícolas, unos maltratadores, porque tenemos a las gallinas en jaulas” dice este ganadero alzando la voz por encima de la algarabía producida por más de 8.000 gallinas. “Aquí la gallina ni se maltrata, ni se golpea, ni nada. No pasa hambre y pasa controles veterinarios. Vive a cuerpo de rey comiendo” zanja este granjero.

Otro de los comentarios más habituales entre los animalistas es generalizar con que a la gallina que no pone huevo, se le corta el cuello. “¿Tu crees que entre 8.000 gallinas sabemos cuál pone huevo y cuál no? Pero me diréis, las de suelo no, pero las de jaula si sabe. ¿Crees que entre 60.000 gallinas se puede saber cuál pone huevo y cuál no?” ironiza para responder a la controversia.

Otro de los datos que explica este ganadero es la desconocida razón que está detrás de muchas gallinas no ponedoras de huevos: los piojos. “Cuando la gallina se vuelve tonta es porque tiene piojo. Cuando esto pasa llamamos a una empresa que le pone un producto, 20 céntimos por gallina, y se le quita la tontería. Yo propongo una cosa: que os echéis antipiojos y a ver si se os quita la tontería” dirigiéndose a los animalistas.