Dolors Montserrat: “Ser feminista me parece una etiqueta, yo defiendo los 365 días la igualdad real y efectiva”

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha dicho hoy que ser feminista le “parece una etiqueta” que respeta “perfectamente” y ha explicado que mañana Día Internacional de la Mujer no trabajará a la japonesa, sino que “hará lo de siempre: trabajar y conciliar”.

“Las etiquetas no me gustan, me defino como una mujer que defiendo los 365 días al año la igualdad real y efectiva”, ha asegurado la ministra en la Cadena Ser, donde le han pregunta si ser feminista le parecía una etiqueta.

“A mi me parece una etiqueta, pero que yo respeto perfectamente. A mi no me gusta que me pongan esta etiqueta. Yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad tanto la igualdad como la libertad”, ha respondido.

Para la ministra, mañana será un día importante porque es el 8 de marzo y ha defendido que unas mujeres vayan a ir a la huelga y otras sigan trabajando, pero todas unidas a trabajar por la igualdad”.

En referencia a las declaraciones de su compañeras de gabinete y de partido, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se mostraban a favor de trabajar más el 8M, Montserrat ha opinado que “sinceramente” cree que se referían a que “trabajar por la igualdad son las 24 horas del día los 365 días del año”.

“Por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú defiendas más menos la igualdad”, ha insistido la ministra, quien ha opinado que “no hay una guerra de sexos entre hombres y mujeres” y que su partido defiende “con la misma fuerza la igualdad que la libertad”.

“En el Gobierno estamos convencidos, tranquilos y seguros de que estamos poniendo en marcha todas las políticas necesarias para lograr la igualdad real y efectiva”, ha añadido.