La nieve colapsa el norte de España: Santander amanece blanca por primera vez en décadas

El norte de España ha amanecido recubierto de nieve y, a pesar de que las redes sociales se han inundado de preciosas y poco comunes estampas, esto ha acarreado numerosos problemas logísticos en País Vasco, Cantabria y Navarra.

El Aeropuerto de Bilbao, el más importante del País Vasco en cuanto a número de vuelos diarios, ha permanecido sin actividad durante varias horas. Desde bien entrada la noche hasta, aproximadamente, las 11 de la mañana de este miércoles las pistas de aterrizaje de Loiu han permanecido cerradas mientras se llevaban a cabo las labores de mantenimiento y limpieza contempladas en el plan invernal. Ningún vuelo ha podido despegar ni aterrizar en el aeropuerto vasco durante varias horas ya que las instalaciones estaban totalmente cubiertas de nieve, llegando a superar los 5 centímetros de grosor.

El retraso es considerable y los usuarios que pretendían viajar a Santiago, Lanzarote, Munich y París han recibido aviso de suspensión de sus vuelos. Se esperan mas cancelaciones y retrasos de varias horas en casi todos los vuelos.

Asimismo, algunos centros escolares han decidido suspender las clases. A pesar de que no ha sido una directriz general emitida desde la Consejería de Educación, no han sido pocos los centros escolares que han cerrado sus puertas. Los centros que no abrirán hoy sus puertas se encuentran, en su mayoría, en lugares de difícil acceso o en zonas rurales donde la nieve lo cubre todo. A esta clausura de colegios también se ha sumado el cierre de la Universidad del País Vasco durante la mañana. Si bien las clases de la mñana no se celebrarán, los diferentes centros de la UPV abrirán por la tarde a partir de las 15.00 horas.

Santander cubierta de nieve

Según información de la Delegación Territorial en Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital ha registrado una temperatura mínima de -0,9 grados, suficiente para que cuaje la nieve, aunque el registro más bajo lo ha vuelto a anotar Alto Campoo, con -8,4 grados que, como ayer, en la segunda temperatura más baja del país y muy próxima a la mínima nacional de -8,5 grados de Camporredondo de Alba (Palencia). Ni Santander ni Torrelavega, que también se ha despertado nevada, han registrado incidencias por este motivo, de momento.

Pues yo creo que en Santander no nevaba desde los 80… pic.twitter.com/4EzRKmZtVy — JAVIER CASTRO (@JAVIERCASTRO96) 28 de febrero de 2018

En este sentido, el concejal de Seguridad de la capital del Besaya, Pedro Pérez Noriega, ha informado que las primeras horas de la jornada están transcurriendo con “normalidad” y “sin incidencias”.

Pérez ha explicado que el Servicio de Extinción de Incendios y de Limpieza está revisando los “puntos críticos” como pueden ser la subida a Sierrallana, accesos a garajes, etcétera y, hasta ahora, el único problema se ha producido en la subida a La Montaña donde ha sido necesario retirar la nieve de la carretera. También se está prestando especial atención al estado de las aceras.

El responsable de Seguridad ha recordado que el Ayuntamiento dispone de “sal suficiente” para que el dispensador que posee el Parque de Bomberos pueda atender las zonas del municipio que lo necesiten, así como de una pala con cuña para retirar la nieve.