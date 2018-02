Un padre se hizo pasar por su hija de 11 años para dar una buena paliza a su acosador

Walter Martín Rodríguez tomó la decisión de suplantar en WhatsApp a su hija de apenas 11 años para dar algo más que una lección a la persona que la estaba acosando para recibir imágenes íntimas o lograr una cita. La historia sucede en Argentina pero está dando la vuelta al mundo.

La menor no dejaba de recibir mensajes subidos de tono del acosador, Germán Acosta, de 29 años, incluso fotografías de su pene, así como presiones para mostrarse desnuda y quedar en algún punto de Buenos Aires. Cansada de esta situación, optó por contárselo a su padre.

Y su padre, Walter, se puso manos a la obra y tomó posesión del móvil, pero no para insultar a este sujeto y darle a entender que su ‘juego’ se había acabado. Muy al contrario, su estrategia pasaba por seguírselo, con un objetivo muy concreto: verse cara a cara con él.

“Fui a matarlo”

“Les decís que vas a ver a una amiga, yo soy de Palermo capital”, escribió Acosta, supuestamente a la niña, para que ésta pudiera salir de casa sin levantar sospechas. Finalmente, quedaron en Villa Crespo, uno de los barrios de la capital, con el desenlace deseado por el padre: le dio una buena paliza.

“La verdad es que fui a matarlo. No lo pensé, estaba sacado. Me separó la policía, si no lo dejaba bobo”, ha comentado a un medio de comunicación local.

“Quería saber hasta dónde podía llegar. Yo le decía que tenía 11 años, la edad de mi hija, y él me mandaba fotos de su miembro y me decía que no importaba, que él iba a ser mi profesor y me iba a enseñar. Cualquier padre que se ponga en mi lugar hubiera hecho lo mismo”, opina Walter.

Acosta fue detenido y más tarde puesto en libertad. En este momento hay una causa abierta contra los dos, a uno por lesiones y al otro, por acoso.