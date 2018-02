Reino Unido a Oxfam: “No trabajaremos con vosotros si no priorizáis a la gente vulnerable”

La ministra de Desarrollo de Reino Unido, Penny Mordaunt, ha recalcado este miércoles a las ONG que reciben financiación del Gobierno británico que no verán más dinero si no son claras respecto a los abusos cometidos por su personal, tras el escándalo sexual en Oxfam.

Mordaunt ha comparecido en rueda de prensa para dejar muy claro que, si las organizaciones no notifican todas las acusaciones graves, “sin importar cómo afecta a su reputación”, no podrán ser “socios” del Gobierno británico, uno de los mayores donantes internacionales.

“A no ser que informéis de cada persona que contacte con vosotros, incluidos beneficiarios, trabajadores y voluntarios, no os financiaremos. A no ser que creéis una cultura que priorice la seguridad de la gente vulnerable y garantice que las víctimas y los denunciantes pueden seguir adelante sin miedo, no trabajaremos con vosotros“, ha dicho.

Mordaunt ha avanzado que este jueves se reunirá con el jefe de la Agencia Nacional de Investigación Criminal (NCA), cuyas pesquisas han puesto entre rejas a ciudadanos británicos por los delitos sexuales cometidos en el extranjero. “La cultura que permite que esto pase debe cambiar y debe cambiar ahora”, ha reclamado.

Una portavoz de Mordaunt ha explicado que la ministra discutirá con el jefe de la NCA cómo trabajar juntos para implementar protocolos de actuación ante denuncias por acoso, abuso o explotación sexual, pero no se centrará específicamente en Oxfam.