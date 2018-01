‘El Chicle’ continuará en prisión provisional por orden del juez tras negarse a declarar

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado hoy de que se ha ratificado prisión para José Enrique Abuín, ‘el Chicle’, por la desaparición y muerte de Diana Quer y el supuesto intento de secuestro a otra joven en Boiro el pasado 25 de diciembre.

El arrestado, interno en el penal coruñés de Teixeiro, se ha negado este jueves a prestar declaración acerca de lo ocurrido con esa otra chica en Boiro el día de Navidad, a la que presuntamente intentó raptar, y de lo sucedido a Diana Quer.

Esta última desapareció el 22 de agosto de 2016 y su cadáver fue hallado el pasado 31, en Fin de Año, en una nave industrial de Rianxo, hasta donde fueron conducidos los agentes de la Guardia Civil por el propio acusado.

El asesino confeso de Diana Quer

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, ha vuelto a acogerse hoy a su derecho a no declarar, una vez reabierta la causa judicial por la desaparición y muerte de la joven Diana Quer, han informado fuentes judiciales.

El acusado, citado a las once de la mañana en el juzgado de instrucción número uno de Ribeira (A Coruña), ha hecho lo mismo que el pasado 1 de enero ante la magistrada de guardia, ya que entonces tampoco ofreció su testimonio.

Ricardo Pérez Lama, abogado de los padres de Diana Quer, ha dicho a la prensa en el exterior del edificio judicial que “a lo que hemos venido hoy es a que se ratifique, verdad, el mantenimiento de la prisión provisional del investigado. Se ha negado a declarar, con lo cual no tenemos nada más que decir”.

Sobre la mujer del único arrestado, Rosario Rodríguez, al ser consultado por si podía ofrecer algún dato de lo que ha sido su comparecencia ante el juez, tras conocerse que ha contestado a todas las preguntas que le han sido formuladas, ha especificado este letrado: “Ninguna declaración de lo que ha dicho ella”.

Y ha añadido: “Lo que os puedo decir es que en estos momentos los padres (de Diana Quer) no están para esto. Sinceramente os lo digo. Y creo que tenemos que respetar su criterio y bueno, no puedo adelantar nada más. Además hemos sido, como no podía ser de otra manera, advertidos de que las diligencias no son abiertas, esto no es un juicio, ¿vale?… Entonces lo lógico es que mantengamos, por cuestión de las investigaciones, obviamente” toda reserva, “que es lo que la ley ordena”.

Los padres de Diana Quer, Juan Carlos Quer Pinto y Diana Cristina López-Pinel Pinarello, son los patrocinados de Pérez Lama en el procedimiento penal que se instruye en el juzgado número uno de Ribeira por los delitos de detención ilegal, asesinato u homicidio y contra la libertad sexual de Diana Quer López-Pinel.

Sobre la mujer del Chicle, Rosario Rodríguez, no pesan medidas cautelares.

Su marido, José Enrique Abuín, padre con ella de una menor, interno en el penal coruñés de Teixeiro en régimen de prisión provisional incomunicada y sin fianza, comparece ahora por los hechos acaecidos el 25 de diciembre en Boiro (A Coruña), donde supuestamente intentó raptar a una chica, auxiliada por dos jóvenes, en un hecho que contribuyó a precipitar el desenlace del caso Diana Quer con el hallazgo de su cuerpo sin vida.