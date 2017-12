La muerte de Carmen Franco pone punto y final a la corte del Pardo

La muerte de Carmen Franco Polo pone el punto final a una época de la historia de España y echa el telón definitivo a un escenario muy peculiar que se prolongó durante todo el franquismo: la conocida como la corte del Pardo. Un lugar en el que la desaparecida hija única del dictador español ejerció de Princesa y creció entre algodones, educada por institutrices y profesores particulares en las estancias imponentes del Palacio del Pardo, sin pisar un colegio ni compartir juegos y estudios con otros niños de su edad.

La formación de Carmencita o Nenuca, como la llamaban su propia familia y sus allegados, fue tan exquisita como inútil, sólo encaminada a aprender idiomas, estudiar música o cultivar buenos modales que le facilitaran hacer un buen matrimonio con un representante de la aristocracia.

A la Reina Sofía le sorprendió mucho desde su llegada a España que la familia de Franco ejerciera un papel similar al que desempeña una familia real. Sus miembros eran tratados con casi más pompa y boato que los integrantes de una de las monarquías europeas con las que ella estaba acostumbrada a tratar. Doña Carmen recibía el tratamiento de Señora, el habitual para las reinas, y Carmencita estaba considerada como una princesa a la que todos rendían pleitesía. Franco era el eje en torno al cual giraban sus vidas aunque él rechazaba toda la ostentación y el lujo que a su esposa gustaba tanto.

Al principio de la relación entre los Príncipes Juan Carlos y Sofía, ya instalados en el Palacio de la Zarzuela, y la familia Franco, la cordialidad presidía los encuentros oficiales y privados entre ellos e incluso doña Carmen ofreció su ayuda a la joven Princesa griega para terminar de decorar su austera residencia o preparar la habitación infantil de la primogénita de don Juan Carlos y doña Sofía. Pero en el fondo de la relación siempre hubo por parte de la mujer de Franco un fuerte recelo y desconfianza ya que la sola existencia de los Príncipes constituía una amenaza para su familia, puesto que la joven pareja real estaba destinada a sustituirles cuando su esposo, Francisco Franco, desapareciera.

Los celos de la familia del dictador hacia el probable sucesor y su esposa se concentraron y fueron evidentes en Doña Carmen Polo primero y en el Marqués de Villaverde, marido de Carmencita Franco, después. Sin embargo, ella nunca entró en el juego de intrigas y conspiraciones que protagonizaron su madre y su esposo para que Alfonso de Borbón Dampierre, hijo del Infante don Jaime, fuera nombrado sucesor de Franco y conseguir así que la nietísima, Carmen Martínez Bordíu se convirtiera en reina de España.

La última etapa de la vida del dictador, con Franco muy deteriorado de salud por el Parkinson que sufría, se convirtió en una autentica pesadilla para los Príncipes que vieron como recibían todo tipo de desaires por parte de Martínez Bordíu y de la propia doña Carmen en actos públicos. Instigado por su esposa y su yerno, además del propio Alfonso de Borbón, el dictador intentó que este fuera nombrado Príncipe de Borbón, un título inédito en la monarquía española al que se oponía frontalmente el Príncipe Juan Carlos

quien tuvo que hablar con el propio Franco para parar la operación y pedirle que le aclarara su posición ante la incertidumbre que se había creado.

Las humillaciones fueron muy numerosas en los últimos meses de la vida de Franco ya que su familia, no la fallecida Carmen que se mantuvo al margen,

intentaron por todos los medios retrasar la sucesión cuando el dictador ya no podía con su alma. Una actitud que no tuvo la misma respuesta por parte de don Juan Carlos y doña Sofía cuando llegaron a ser Reyes que mantuvieron siempre un gran respeto y consideración por su viuda, Carmen Polo, hasta su muerte y después por su hija, una mujer que pudo ser libre tras librarse de la sombra de su madre y de su marido, momento que se convirtió en dueña plena de su destino.