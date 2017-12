Un apagón provoca cancelaciones en tromba en el aeropuerto de Atlanta, el de mayor tráfico del mundo

Un apagón en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta -el de más tráfico del mundo- ha provocado la cancelación de cerca de un millar vuelos programados para primera hora de este lunes.

El apagón, provocado por un incendio en una instalación subterránea de Georgia Power, ha dejado a miles de personas en tierra, si bien el servicio ya ha sido restaurado, según las autoridades aeroportuarias.

LIGHTS ON and delivering food and water to our passengers! Thank you @dancathy with @ChickfilA for opening on a SUNDAY! #ChristmasMiracle pic.twitter.com/0PlSxHIWj5

— Atlanta Airport (@ATLairport) 18 de diciembre de 2017