Madrid acogió el XI congreso ‘Lo que de verdad importa’ con la visita de Juan Pablo Escobar

El Palacio Municipal de congresos de Madrid acogió este año el XI Congreso de Valores de la Fundación ‘Lo que de verdad importa‘. La jornada comenzó con una ponencia de Pepe Romano.

Pepe Romano empieza a consumir alcohol y drogas a una edad muy temprana. Pasa una adolescencia con malas conductas debido a su adicción. Algunos de sus amigos mueren y se distancia de su familia. Empieza a sentir un vacío que no consigue llenar con nada. Hasta piensa en quitarse la vida, con tan solo 21 años. Gracias a su familia consigue entrar en un centro de rehabilitación. Fue el Presidente del Club de Fútbol América. Ha dicho “la mayoría de la gente piensa que los alcohólicos vienen de una familia disfuncional, y eso no es real“. Reconoce “tuve que pedir ayuda”.

También ha participado Marta Andreu, Presidenta de AEA Solidaria, una asociación formada por personal de distintas compañías aéreas. Su principal objetivo es velar por los derechos de la infancia, teniendo la educación como factor principal en el desarrollo de las personas. Marta ha contado a los jóvenes “Cuando uno sale de su zona de confort, te encuentras con lo mejor y lo peor del ser humano y te das cuenta de que es infinitamente más gratificante, dar que recibir“.

Por último, han participado Juan Pablo Escobar: ahora conocido como Sebastián Marroquín. Juan Pablo es hijo del narcotraficante más conocido de la historia. Como pacifista, actualmente promueve la recuperación de los valores humanos perdidos en la “Guerra contra las Drogas” a través del diálogo, la reconciliación y el perdón a los hijos de las víctimas de la violencia ejercida en el pasado por su padre. Juan Pablo ha comentado “ aunque la gente creía que teníamos mucha fortuna, así era, pero vivíamos prisioneros en nuestro propio hogar y pasando hambre” “le decía a mi padre que el hecho de que a mi me hubieran puesto una bomba, no me daba ninguna autoridad para poner yo una bomba a nadie”. Juan Pablo es todo un ejemplo de humildad y perdón.

Este año le entregaron el premio A+Q1C a Taburete y Café Quijano por la canción “Perdonarme”. Desde la organización del evento agradecen a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, entidades aliadas, voluntarios… y a los ponentes que hacen de cada congreso ‘Lo que de verdad importa’ un día único.

‘Lo que de verdad importa’ en toda España

Este año la fundación ‘Lo que de verdad importa’ han celebrado congresos en Málaga, Bilbao, Sevilla y Oviedo.

Málaga, que ha acogido con gran éxito este año por primera vez nuestro congreso LQDVI, que ha contado con la inauguración del Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre. En dicho congreso participaron Toñejo Rodriguez, Paco Arango y Pedro García Aguado.

Tras Málaga se celebró otro congreso de valores en Bilbao. Las historias que pudimos escuchar fueron las de: Dani Caverzaschi, Iñigo Juantegui y Pepe y Álvaro Otaola. Todos ellos participaban por primera vez en nuestros congresos y fue una jornada muy emocionante! Como años anteriores el evento se celebró en el Euskalduna.

Tras el congreso de Bilbao, el día 3 se celebró el congreso de Sevilla. Alexia Vieira, Álex Corretja y Lary León participaron en esta ocasión y fue un día muy entrañable.

Después de Sevilla llegó a Oviedo el congreso ‘Lo que de verdad importa’. El congreso de Oviedo fue muy especial para todos ya que era la primera vez que se celebraba. Fue en el Palacio de congresos de Oviedo, con un aforo de 2.000 jóvenes. Los ponentes fueron los veteranos Miriam Fernández, Jaime Garrastazu y Paco Arango.