La vista oral del juicio de la supuesta violación grupal, por parte de un grupo de amigos que se autodenomina ‘La Manada’, de los Sanfermines se ha reanudo tras haber sido suspendida durante unos 45 minutos como consecuencia de las molestias que estaba ocasionando una protesta frente a la sede judicial con el lema ‘¡No es no! Justicia’.

Las personas que estaban secundando esta concentración ya han abandonado la zona y el juicio se ha reanudado con normalidad. Mientras ha durado la concentración, se han escuchado gritos como “yo sí te creo” o “venimos en manada”.

Antes de que se suspendiera la sesión había declarado uno de los acusados por la supuesta violación y comenzaba la declaración del segundo. Por tanto, tras reanudarse la sesión, se retoma la declaración del segundo de los acusados.

El primero de los cinco acusados ha mostrado “una actitud colaboradora y lo más educada posible”, según ha manifestado su abogado, Agustín Martínez Becerra, que ha precisado que “es normal que estén tensos”.

El acusado ha contestado a las preguntas de todas las partes salvo a las de la representación del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad foral.

Agustín Martínez Becerra ya ha anunciado a su llegada al Palacio de Justicia que sus clientes no contestarían a estas partes al entender que son representaciones “puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas”. “Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular”, ha indicado a los medios.

Concentración frente al Palacio de Justicia: “no es no”

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles a las 12 horas frente al Palacio de Justicia de Pamplona durante la celebración de la octava sesión de la vista oral por la supuesta violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, una concentración en la que se han gritado frases como ‘Yo sí te creo’ o ‘Venimos en manada‘, ruido que ha provocado la suspensión temporal de los interrogatorios a los acusados.

La concentración ha sido convocada por Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas y con el acompañamiento de la Asociación Eunate y tenía como lema ‘¡No es no! ¡Justicia! Ezetza, ezetz da! Justizia!’. Los participantes en el acto llevaban carteles con frases como ‘Juicio a los imputados, no a la víctima’ o ‘Nosotras te creemos’.

Tres portavoces de los colectivos han leído un comunicado, en castellano y en euskera, con el que han manifestado que “hoy todas y todos decimos yo sí te creo hermana, hoy todas y todos entonamos un no a la Justicia patriarcal”. “No a un sistema judicial machista que cuestiona no sólo la versión de la víctima sino su vida posterior a un proceso traumático como es una violación”, han expuesto.

“No a que el sistema decida de un informe que analiza su vida posterior sea prueba admitida en un juicio; decimos no a que la víctima sea juzgada”, han añadido.

Según han continuado, “la violencia sexual es violencia machista y como tal debe ser considerada”. “Este juicio es un ejemplo claro de lo que significa la cultura de la violación”, han señalado, para recordar que “hace una década vivimos el proceso judicial por el asesinato de Nagore Laffage”, un juicio, en su opinión, “injusto” y que “desprecia los derechos de las mujeres, ya que se le concendió la credibilidad absoluta al acusado”.