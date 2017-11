Murcia lucha contra la Violencia de Género con más de 20 actividades y una campaña de sensibilización

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, del Gobierno de Murcia ha presentado este lunes hoy el programa de actos conmemorativos del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que incluye más de veinte citas y que supondrá el inicio de una “campaña de sensibilización para luchar contra esta lacra”.

“Vamos a llevar a cabo una campaña en todos los medios de comunicación en el entorno de la víctima, que de una forma inclusiva anime a todas las personas a comprometerse con este problema”, ha explicado la consejera. “Con mensajes como observa, escucha y denuncia la violencia de género, concienciamos a las personas a actuar, a no dar la espalda a la situación de violencia que está oprimiendo a una mujer y a su familia”, ha añadido.

Las estadísticas demuestran que las denuncias ponen fin a las situaciones de malos tratos en más de la mitad de los casos. “El miedo es una de las principales causas por las que la víctima de malos tratos o abusos no denuncia. No sólo es miedo al maltratador, es miedo al qué dirán, a perder a los hijos, a no saber sobrevivir cuando se acabe la relación, a la vergüenza o a estigmatización que supone contarlo, por eso creemos que es tan importante contar con la ayuda del entorno”, ha indicado la consejera.

Asimismo, el Gobierno de Murcia ha creado las distinciones “25 de Noviembre”, que se entregarán en un gala que se celebrará el 24 de noviembre en la Filmoteca Regional, para dar notoriedad al trabajo de personas y colectivos que están luchando contra la violencia de género.

El programa conmemorativo del Día Internacional incluye actos de sensibilización en distintos municipios, e incide en la necesidad de formación de colectivos de adolescentes, a través de charlas, conciertos y exposiciones. Además, ofrece la II edición de la colección Sustantivas, la muestra Cuídate en Los Alcázares y la charla informativa sobre recursos en la lucha contra la violencia de género en Blanca.

Asimismo, hay una actividad conjunta con el Ayuntamiento de Murcia que tendrá lugar el 22 de noviembre con el lema “Tejiendo redes contra la violencia hacia las mujeres”. Todo se completa con la jornada del día 25 en la Plaza del Romea, con una muestra de entidades sociales con stands informativos y un concierto de música pop a cargo de Fémina Proyect.

El alcance de este programa es de ámbito regional, ya que se han programado en colaboración con ayuntamientos actividades en distintos municipios, como Murcia, Los Alcázares, Blanca, Águilas, Abarán, Santomera, Cehegín, Cartagena y Jumilla, entre otros.

La consejera ha recordado que “el Gobierno regional es referente en la creación de servicios especializados para mujeres y menores víctimas de violencia de género. Con actuaciones como la puesta en marcha del servicio itinerante para menores expuestos a la violencia de género y los convenios con Protección Civil para la atención psicológica en situaciones de emergencia”.

Una de esta iniciativas pioneras es el protocolo entre la Dirección General de Mujer y el SEF para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, que ha sido premiado por la Comisión Europea en la X edición de los premios Regiostars.

Recursos cada vez más conocidos

Violante Tomás ha manifestado la necesidad de conmemorar el 25N para impulsar los esfuerzos en materia de prevención de la violencia de género y el compromiso del Gobierno regional en la atención a las víctimas, ya que la Comunidad destina más de 2,2 millones de euros a diferentes recursos.

Como resultado de estas acciones de sensibilización, “los recursos de atención a las víctimas son cada vez más conocidos” afirmó. Así, las llamadas al Dispositivo de Atención Telefónica Urgente para Mujeres Maltratadas 1-1-2 se han incrementado un 12 por ciento en cuanto a mujeres atendidas. El pasado año se atendieron a 2.558 mujeres y este año ya llevamos un total de 2.881.

Por otra parte, en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Red CAVI), servicios creados por la Consejería en colaboración con los ayuntamientos, se ofrece un tratamiento individual y grupal, a mujeres víctimas de maltrato. La atención se realiza de forma integral desde diferentes enfoques profesionales: jurídico, social y psicológico. El número de mujeres atendidas en estos centros se ha incrementado un 18 por ciento en este año, al pasar de las 2.232 del pasado año a las 2.632 de este año, que han recibido un total de 18.705 atenciones.

En cuanto a la atención psicológica a menores expuestos a violencia de género, este año se están atendiendo a 124 nuevos menores, que se suman a los 571 con los que se continúa el tratamiento desde 2016.